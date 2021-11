Cu ce s-a confruntat Gina Pistol, după ce a pozat goală într-o revistă pentru adulți? "Am auzit atatea glume proaste "

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase femei ale showbiz-ului românesc. Iubita lui Smiley se poate mândri cu un farmect de neconfundat și cu o carismă irezistibilă.

În urmă cu mulți ani, vedeta TV a acceptat să pozeze într-o revistă pentru adulți, acest lucru i-a adus doar glume nesărate din partea bărbaților.

Deși, Gina Pistol este o persoană asumată, care emană încredere și senzualitate, glumele misogine au rănit-o și au facut-o să se simtă stânjenită la acel moment.

Gina Pistol, mărturii despre perioada în care a pozat în Playboy

Gina Pistol a declarat, în cadrul unui podcast despre experiența ei cu revista Playboy. Prezentatorea TV a mărturisit că, lipsa tatălui a fost unul dintre factorii pentru care bărbații își permiteau să facă glume pe seama ei.

Totul a început cu apariția ei în revista Playboy. Astfel, Gina Pistol a devenit ținta glumelor misogine, de la bărbații care au crezut că o pot jigni.

O dată cu trecerea timpului, Gina Pistol a reușit să treacă peste acest obstacol și chiar să le răspundă cu aceeași monedă bărbaților, care au făcut glume pe seama ei.

„Crescand fara tata si fiind o fetita draguta, frumoasa, barbati ma tratau…mai ales dupa ce am aparut in revistele alea… am auzit atatea glume proaste si cand am crescut eu si am inceput sa dau cu ei de pamant cand ceva nu-mi convenea, ca pot sa fiu si genul asta, cand intalneam barbati care faceau glume misogine si erau mai nesimtiti, dadeam cu ei de pamant", a declarat artista, în cadrul unui podcastului lui Mihai Morar.

Gina Pistol [Sursa foto: Facebook]

Gina Pistol: "Nu ai cum sa lasi un om ca mine"

Gina Pistol a mai mărturisit că, de fiecare dată când nu s-a mai simțit bine într-o relație ea a fost prima care a decis să pună punct și nu invers. Prezentatorea TV se laudă că este o iubită extraordinară, iar bărbații nu s-ar încumeta niciodată să o părăsească.

„ Am fost iubita intr-un mod in care nu imi era mie bine si plecam.(...) Oamenii spuneau de cele mai multe ori ca am fost lasata, dar eu am plecat de fapt.(...) Nu ai cum sa lasi un om ca mine, fără sa fiu modesta, pentru ca sunt si mama, si iubita, si partenera, si tot. Nu am fost niciodata lasata eu", a declarat Gina Pistol, pentru sursa menționată mai sus.