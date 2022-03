Cu ce s-a ocupat George Vintilă până să ajungă cunoscut: „M-au dat afară înainte să primesc salariul”

In articol:

George Vintilă este cunoscut în lumea radioului de zeci de ani. Însă până să facă istorie în acest domeniu, fostul DJ a trecut prin multe încercări. Cunoscutul om de radio, ajuns acum la 51 de ani, a făcut o retrospectivă a vieții sale profesionale și personale.

În cadrul podcast-ului susținut de Boomerul şi Milenialu' cu Petcu&Zob, George Vintilă s-a reîntors în timp și, fără a se sfii, a vorbit deschis despre multe meserii pe care le-a încercat de-a lungul vieții.

George Vintilă a încercat multe meserii până să devină om de radio

În anii ’90, din dorința de a-și achiziționa propria mașină, Vintilă a bătut la multe uși. Așa a ajuns vedeta să lucreze și câte 16 ore pe zi pentru a-și îndeplini visul.

În cele din urmă, după ce a făcut curat în anumite clădiri, a ajuns la munca fizică, apoi pe post de de vânzător, a reușit să își ia și mașina mult dorită.

Însă truda lui a continuat, dorindu-și să vadă cât de mult poate duce și la ce anume se pricepe de minune. Astfel a ajuns să fie angajatului unui restaurant, a unui casino din Brașov, dar și a unui local asemănător, însă în Praga.

Acolo, spune el, lucrurile s-au precipitat astfel încât a fost dat afară înainte de a-și primi leafa.

“Du-te la interviuri de job, bagă, dă-i și șterge coridoare, prin mall, multă muncă fizică. Am lucrat și într-o fabrică de burgeri. Mi-am dat eu niște teste, m-am întrebat cât pot eu să duc, că voiam să-mi iau mașină. Într-o lună jumate, lucram 16 ore pe zi, mi-am luat mașină. Am lucrat și într-un restaurant mexican, am vândut și telefoane mobil. Am făcut curs de dealer, de crupier la cazino în Brașov. M-am angajat acolo. S-au agitat spiritele, m-am angajat la un cazino din Praga. M-au dat afară înainte să primesc salariul. M-am urcat în podul trenului ca să ajung înapoi în Brașov. A fost Iadul de pe pământ” ,a spus George Vintilă în podcast-ul enunțat anterior.

După toate aceste încercări cu final nefericit, destinul l-a dus pe George Vintilă pe drumul care l-a făcut să își iubească și astăzi meseria. O încercare a fost de ajuns pentru ca George Vintilă să ajungă o voce la radio.

„În octombrie ‘94, fratele meu stătea cu Răzvan Exarhu în camera de cămin și mi-au spus că s-a deschis un nou radio, PRO FM, că au nevoie de voci. Am dat o probă și restul e istorie”, a mai spus George Vintilă.

Însă până să ajungă celebru, tot în perioada de tranziție profesională, DJ-ul a dat chix și la capitolul ”amor”. În timp ce alerga de la un job la altul, Vintilă s-a îndrăgostit, ba chiar s-a și căsătorit și s-a mutat în Marea Britanie. Mariajul său însă avea să ajungă la final, mărturisește Vintilă, din cauza minciunilor partenerei de pe atunci.

”Ne-am și îndrăgostit, dar parcă a fost și așa, la modul că voia și ea un soț, voiam și eu o soție. Venise ‘90, am zis să plecăm în străinătate. Nu am mai stat cu ea mult, că-mi dăduse niște gogoși din astea, că ce o să găsesc eu acolo, că părinții ei au afaceri. Când am ajuns, nu aveau nimic, nu era nimic ok”, a mai povestit fostul DJ.