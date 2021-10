Cu ce s-a ocupat Zarug de la Asia Express înainte de a se apuca de modă. Puțini știu că a avut această funcție

In articol:

Zarug face echipă cu Lorelei la Asia Express și sunt printre preferații privitorilor datorită umorului său în emisiune, cu care reușesc să facă față momentelor grele din competiție.

Cu ce s-a ocupat Zarug înainte să devină designer de modă

Mulți se întreabă cine este Zarug și cu ce s-a ocupat el înainte de a fi designer.

Zarug, pe numele său întreg Mihai Dan Zarug, este cunoscut publicului drept designer de modă și concurent la Asia Express. Însă, înainte de a avea această ocupație, el a studiat și lucrat și în alte domenii.

Într-un interviu online, Zarug a povestit că înainte de modă a studiat Dreptul, la îndrumarea părinților săi, și a lucrat în domeniu.

"Am crescut într-un oraș de provincie, Botoșani. M-am născut în '81 și în copilărie pentru că nu aveam social-media, tablete, cântam la coardă în fața blocului. Eram mică vedetă în cartier. Eram preferatul mamelor copiilor, care mă aplaudam de la geamuri.

Mă visam vedetă prin grădiniță. Mi se spunea să când, să dansez. Mi se părea pasul normal în cariera mea, să devin ceva pe scenă.

Mama nu m-a direcționat în zona asta. Singurele influențe ale părinților mei în parcursul meu au fost că mi-au interzis să dau la actorie. Am fost liber să fac ce am vrut atât timp cât coincidea cu ce doreau ei. Adică să dau la Drept, ceea ce am și făcut. Am terminat, am și profesat un pic. Am profesat în managementul resurselor umane. Nu am simțit că ăla e drumul meu.

Primul meu internship, care era cumva un vis împlinit. Intrasem într-un birou de presă, se chema Totem, în care se manageriau relațiile de presă ale unora dintre designerii mei preferați. În prima zi stăteam la o masă și responsabilul se juca cu ou cu surprize, a mâncat ciocolata, a scos surpriza și a aruncat instrucțiunile. Apoi a realizat că nu poate monta surpriza și are nevoie de instrucțiunile din coșul de gunoi și mi-a zis mie să-i dau hârtiile din coșul de gunoi. Moment în care eu am perceput-o ca pe o umilință. Și i-am răspuns că nu fac internship în gunoier.(...) Am plecat din internshipul respectiv după 3 luni.

Apoi am început un alt internship în management de produs, la un designer belgian. Apoi m-a angajat.", a povestit Zarug despre parcursul său profesional.

Și așa a ajuns să rămână în modă.

Zarug este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express- Drumul Împăratului

Zarug și Lorelei Bratu fac echipă la Asia Express și datorită umorului lor, au devenit preferații publicului.

„Mie încă nu-mi vine să cred că m-am înhămat la Asia Express. Acum puţin timp, mi-ar fi îngheţat sângele în vene la ideea că aş putea face asta, diferit de data asta e că, atunci când am primit propunerea, am ştiut din prima secundă că aş fi regretat să nu o trăiesc. Cred că va fi mega fun, psihotic şi pe alocuri înfricoşător, şi mai cred că va fi the best middle life crisis ever.”, a spus Zarug despre competiția „Asia Express”.