Cu ce se ocupă Cătălin Necula, fiul lui Rică Răducanu. A moștenit pasiunea pentru fotbal de la „Tamango".

Cu ce se ocupă Cătălin Necula

Cătălin Necula s-a născut pe data de 12 decembrie 1969. Fiul lui Rică Răducanu a moștenit iubirea pentru fotbal de la tatăl său. Înainte de a deveni antrenor, Cătălin Necula a jucat pentru mai multe echipe.

La început de drum, a jucat ca fundaș central la Sportul Studentesc (1989-1993), „U” Cluj (1993-1995), apoi la FC National (1995-1998), Hapoel Kfar Saba (Israel/ 1998-1999), CSM Resita (1999-2000), Rocar Bucuresti (2000-2001),

FC Bihor Oradea (2001-2002), FC Arges Pitesti (2002-20030 si Gloria Bistrita (2003-2004).

Cătălin Necula s-a retras și a devenit antrenor secund, în 2003- 2004. El a fost secundul lui Cosmin Olăroiu la FC Național (2004-2005), Poli Timișoara (2005), Steaua (2006-2007), Al Hilal (2007-2009), Al Saad (2009-2010/ Qatar), Al Ain (2011-2013/ Emiratele Arabe Unite) si Al Ahli (2013-2017/ Emiratele Arabe Unite).

Cu ce se ocupă Cătălin Necula, fiul lui Rică Răducanu. A fost rapidist de mic [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cătălin Necula are o familie frumoasă

Cătălin Necula s-a căsătorit cu Roxana în anul 2011 și au doi copii, Răzvan și Ana. Chiar dacă au o relație specială, cei mici au ales să studieze în străinătate

Fiul său, Răzvan, a jucat fotbal la juniori, pentru Sportul Studențesc, dar a renunțat la sport pentru școală. După ce a terminat liceul, a ales să studieze la Londra la The London School of Economics and Political Science (LSE), urmând să fie licențiat în Știință, Contabilitate și Finanțe.

Fiica lui Cătălin Necula a terminat Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Apoi, s-a înscris la Hotelschool The Hague din Olanda, Administrarea Afacerilor. Ana Necula este pasionată de muzică electronică, spectacole de teatru și festivaluri de film.

Cătălin Necula a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl lui

Cătălin Necula a fost rapidist în copilărie. El a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, Rică Răducanu și a crescut înconjurat de suporterii echipei Rapid. Cu toate acestea, în anul 2006 a devenit antrenor secund la Steaua București.

Atunci când Steaua a trebuit să joace împotriva echipei din Giulești, Rică Răducanu s-a ofticat puțin pentru acest duel, dar mereu a fost bucuros pentru succesul fiului său.

„ Cătălin e rapidist de mic. Când am vrut să-l aduc în Potcoavă, nu l-a dorit Hizo, iar apoi Copos. Asta arată că, uneori, nu e bine să ai copilul fotbalist. Acum mă bucur că a ajuns la Steaua, după ce Naţionalul l-a dat afară. Se înţelege bine cu Olăroiu şi e foarte bine pentru viitorul lui”, a declarat Rică Răducanu în 2006.

Surse: sport.ro, ro.wikipedia.org