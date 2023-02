Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Cătălin Bordea? Livia stă departe de lumina reflectoarelor

In articol:

Cătălin Bordea se numără printre cei mai îndrăgiți comedianți de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. În timp ce Cătălin este mai mereu prezent în lumina reflectoarelor, participând în diferite proiecte TV, dar fiind și pe scenă de cele mai multe ori, susținând spectacole de

Stand-Up, soția lui, Livia, încearcă pe cât posibil să stea departe de această lume.

Din acest motiv, fanii nu prea au reușit să afle multe detalii despre partenera lui Bordea, mai ales că bărbatul este foarte discret când vine vorba despre viața sa personală, în special despre cea amoroasă.

Așadar, în trecut, Livia a fost stewardesă și a locuit pentru o perioadă în Dubai, însă în prezent, tânăra lucrează ca instructor de kangoo jumps.

Cum s-au cunoscut Livia și Cătălin Bordea

Cătălin Bordea și Livia s-au cunoscut în anul 2012, iar 2 ani mai târziu, cei doi tineri au decis să treacă la următorul pas al relației și să se căsătorească civil.

În urmă cu ceva timp, comediantul a povestit pe îndelete cum a cunoscut-o pe soția lui, dar și ce l-a atras cel mai mult la femeia ce îi este alături de mai bine de un deceniu.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei.

Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, a povestit Bordea, în trecut, pentru un post TV.

