Cu ce se ocupă în prezent Marcel Prodan, fostul iubit și impresar al Alexandrei Stan? Bărbatul a agresat-o pe artistă în anul 2013

În anul 2013, întreg showbiz-ul românesc a fost zguduit de vestea că Alexandra Stan a fost agresată fizic de către cel care îi era iubit și impresar, Marcel Prodan.

La momentul respectiv, cei doi au fost implicați într-un scandal de proporții, disputa blondinei și a bărbatului ținând atunci primele pagini ale ziarelor, făcând acuzații dure unul la adresa celuilalt.

De atunci, însă, au trecut nouă ani, iar apele s-au mai liniștit. Alexandra Stan și-a continuat cariera, ajungând totodată pe cele mai mari scene, în timp ce despre Marcel Prodan nu s-au mai auzit atât de multe lucruri. Iată cu ce se ocupă în prezent fostul impresar al blondinei!

Marcel Prodan a deschis o fundație pentru copiii cu autism, în Constanța

Lumea mondenă a fost zguduită din temelii în anul 2013, atunci când au apărut primele imagini cu Alexandra Stan, care fusese snopită în bătaie. La momentul respectiv, cântăreața a declarat că cel care îi făcuse rău fusese chiar impresarul ei, Marcel Prodan, bărbatul cu care a avut o relație amoroasă și profesională timp de trei ani.

Ei bine, însă, de la acel episod, viața lui Marcel Prodan s-a schimbat radical, iar acesta a mai colaborat și cu alți artiști, însă nu s-a bucurat de un succes foarte mare, motiv pentru care s-a reprofilat.

Mai precis, în prezent, Marcel Prodan a deschis o fundație pentru copiii cu autism, iar această inițiativă a venit după ce a devenit, la rândul său, părinte, potrivit declarațiilor lui oferite în urmă cu ceva timp.

”Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate. Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte’ ’, a declarat Marcel Prodan în urmă cu ceva timp.

Alexandra Stan spune că l-a iertat pe Marcel Prodan

Alexandra Stan a făcut o serie de declarații, în urmă cu ceva timp, despre episodul care a marcat-o, acela când a fost agresată fizic de către iubitul și impresarul ei, Marcel Prodan.

Cu toate acestea, cântăreața a mărturisit că l-a iertat pe bărbat și, mai mult decât atât, chiar l-a înțeles.

"După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale", a declarat Alexandra Stan, potrivit VIVA .

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]