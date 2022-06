Cu ce se ocupă Ramona Prodea, soția lui Jorge. Arată fenomenal la 50 de ani

In articol:

Jorge și soția sa, Ramona Prodea, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți de aproape un deceniu și se iubesc la fel ca în prima zi, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei.

Cum s-au cunoscut Ramona Prodea și Jorge

Jorge și Ramona Prodea sunt împreună de mai mulți ani, deși există o diferență de vârstă de 10 ani între ei. Cei doi s-au cunoscut când artistul era căsătorit cu Alina Laufer, la o piesă de teatru pentru copii.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. fata ei dintr-o relație anterioară), juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună.

Ea nu a fost măritată niciodată și nu era în nicio relație atunci. Noi ne-am întâlnit la masă și vorbeam despre un deal, că eu trebuia să îi fac eu niște flori, adică asta a fost. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de…am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit.

Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un bussines. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns 2 luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a povestit Jorge.

Cu ce se ocupă Ramona Prodea, soția lui Jorge. Arată fenomenal la 50 de ani [Sursa foto: Facebook Jorge]

Cu ce se ocupă Ramona Prodea

Când s-au întâlnit prima dată, Jorge nu știa cu ce se ocupă Ramona, având o surpriză să afle că viitoare sa soție deține o avere considerabilă. Ramona Prodea este manager regional pentru Europa de Est și zona Adriatică la un o companie ce produce microprocesoare pentru computere.

Compania deținută de Ramona este a doua cea mai mare companie cu o astfel de producție din lume, iar poziția deținută este una foarte bine. Ramona Prodea are în subordine 11 țări, printre care Ungaria, Croația, România, Serbia și Bulgaria.