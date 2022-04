Cu ce se ocupa Tzancă Uraganu, înainte de a deveni cântăreț? Fanii au fost surprinși când au aflat

In articol:

Tzancă Uraganu se numără printre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, iar mulți români își doresc să-l aibă pe acesta invitat la evenimente pentru a întreține atmosfera, căci show-urile lui sunt extrem de cunoscute.

Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii cântărețului îl știu este legat de carieră, asta pentru că înainte de a deveni celebru, manelistul avea cu totul si cu totul o altă ocupație.

Așadar, Tzancă Uraganu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre marea sa pasiune pe care o avea când se afla la o vârstă fragedă. Artistul a mai dezvăluit că a renunțat la ”plăcerea inimii” pentru a continua cu muzica.

„Prima dată am jucat fotbal, după am început să cânt”

Tzancă Uraganu este iubit și apreciat de mulți români. Deși are foarte mulți fani, puțini știu ce a făcut manelistul înainte de a ajunge cântăreț. Așadar, potrivit declarațiilor sale, artistul a practicat fotbalul mai mult timp și își dorea tare mult să își facă o carieră în acest domeniu, sportul fiind prima lui pasiune.

„Eram talentat şi acolo, îmi făceam treaba. Eu voiam sa devin fotbalist. Eu şi fratele meu suntem singurii din familie care mai cântă. Pot să spun că el m-a influenţat în direcţia asta. În 2012, am făcut primul clip, pentru mine. Nu credeam că o să am atât de mult succes”, a povestit Tzancă Uraganu.

Cu toate acestea, ulterior, Tzancă a început să cânte și și-a dat seama că e mai bine să-și îndrepte atenția spre muzică, așa că a fost nevoit să renunțe la

fotbal.

Cât despre studiile sale, Tzancă Uraganu a mărturisit că îi plăcea să meargă la școală, terminând totodată zece clase.

„Îmi plăcea să merg la școală, la antrenamente. Am făcut și eu vreo 10 clase și eram cu fotbalul și cu școala. Și cu gagicile, dar mai puțin așa, nu chiar ca acum. Asta făceam, antrenament, la școală și întâlniri.

Mi-a plăcut muzica de mic copil, dar mi-a plăcut şi fotbalul, şi nu ştiam pe care dintre ele să le aleg. Prima dată am jucat fotbal, după am început să cânt, şi când am văzut că merge mai bine pe partea de muzică, am renunţat la fotbal.”, a mărturisit artistul.

Tzancă Uraganu

Artistul a devenit tătic pentru a doua oară

Tzancă Uraganu este un tătic mândru a doi copii, ambii rezultați din relația cu fosta parteneră de viață, Lambada. Este vorba despre fiica lui cea mare, Anays, dar și despre fiul lui nou-născut, Andreas.

Artistul și mama copiilor lui au ținut cea de-a doua sarcină ascunsă, aflându-se că Lambada va aduce pe lume un nou moștenitor al familiei cu puțin timp înainte să nască.