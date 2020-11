Cu cine locuiește George Burcea, după divorțul de Andreea Bălan. Artistul a făcut dezvăluiri neașteptate: ”Pe fete le vizitez și dacă se răstoarnă Pământul”

George Burcea si Viviana [Sursa foto: Instagram]

George Burcea și Andreea Bălan au trăit o poveste de iubire imensă, însă cu un sfârșit dureros. Cei doi au împreună două fetițe minunate, care locuiesc cu artista. George Burcea a vorbit despre viața de burlac, dar și despre cea de după emisiunea Ferma, la care a participat și unde și-a găsit sufletul pereche: Viviana Sposub.

Actorul a oferit un interviu pentru cei de la Click, unde povestește cu lux de amănunte și despre relația pe care o are cu cele două fetițe.

”Pe fete le vizitez și dacă se răstoarnă Pământul. Ele sunt iubitele lui tati și indiferent de alte întâmplări mai puțin plăcute, le voi fi alături toată viața. Rolul meu și al Andreei este acela de a le ajuta să crească frumos și sunt sigur că facem tot ce ne stă în putință pentru acest lucru”, a declarat George Burcea, pentru Click.

Cu cine s-a mutat George Burcea

George Burcea își vede de proiectele pe care le are, deși recunoaște că perioada aceasta este una grea și pentru el. Actorul nu locuiește cu Viviana Sposub, chiar dacă pe perioada izolării, când au fost depistați cu coronavirus, au stat împreună.

”În perioada în care am fost izolați am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infectă și pe nașul Clăriței, cel cu care locuiesc. Pe nașul Zhenon (actorul Iulian Burciu, n.r.) îl știu din 2012 și am stat împreună și la căminul de teatru, și în alte apartamente din București. El nu-mi este doar coleg de teatru, naș și prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu”, a mai precizat Burcea, pentru sursa precizată.

