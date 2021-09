Cu cine se iubește Ali din serialul Doctorul Minune în viața reală. Cum arată și cu ce se ocupă soția actorului Taner Olmez

In articol:

Serialul Doctorul Minune a ajuns deja la inimile telespectatorilor Kanal D și mulți vor să știe cu cine se iubește actorul care îl interpretează pe Ali.

Cu cine se iubește Ali din serialul Doctorul Minune în viața reală

Taner Olmez și soția sa în ziua nunții[Sursa foto: Instagram]

Taner Olmez este un actor turc extrem de talentat și îndrăgit. Serialul Doctorul Minune, difuzat la Kanal D, se află în preferințele telespectatorilor, iar oamenii sunt curioși să afle detalii din viața privată a protagonistului.

Îndrăgitul actor care interpretează rolul lui Ali în serialul Doctorul Minune s-a căsătorit în această vara cu femeia visurilor sale, cu care are o relație de câțiva ani. Femeia care i-a furat inima actorului este și ea actriță și este nimeni alta decât Ece Cesmioglu.

Cei doi au avut nunta vara aceasta și au organizat ceremonia într-un cers restrâns. La eveniment au fost prezenți membrii familiei, prieteni și colegi de breaslă.

Cine este Ece Cesmioglu, soția lui Taner Olmez, actorul din Doctorul Minune

Ece Cesmioglu este o actriță din Turcia, care a absolvit Facultatea de Arte în 2015. Ea este cunoscută pentru rolul din filmul House, însă a jucat și în seriale tv: The Enemy in My Home, Face to Face, The Magnificent Century Kösem, The Story of the Summer, A Time That Passes, Two Families, It is a series of words.

Cine este Taner Olmez, protagonistul din Doctorul Minune

Taner Olmez, actorul care îl interpretează pe Ali în serialul Doctorul Minune[Sursa foto: Captură YouTube]

Tane Olmez este un actor foarte talentat și îndrăgit din tânăra generație. Deși are o carieră de 12 ani, succesul real l-a cunoscut odată cu rolul lui Ali din Doctorul Minune.

Încă din copilărie Taner Olmez a arătat că are înclinație pentru partea artistică, iar părinții l-au îndrumat pe acest drum. Astfel, el cântă și compune muzică, dar este și actor.

În 2019, Taner Olmez a primit cel mai provocator rol din cariera sa și anume rolul lui Ali din serialul Doctorul Minune.