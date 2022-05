Cu cine se iubește Bianca Pop, după ce a fost externată de la Psihiatrie? Este un fost concurent de la ”Puterea Dragostei”

In articol:

Bianca Pop are o nouă relație! Deși a fost foarte discretă privind acest aspect, chiar partenerul ei de viață a dezvăluit totul și a confirmat că el și fosta ispită formează un cuplu. Mai precis, Bianca Pop are o relație cu Florin Rusu, care este cântăreț de muzică de petrecere, dar și fost concurent al show-ului matrimonial ”Puterea Dragostei”, din sezonul al doilea.

Ei bine, mândru nevoie mare, Florin Rusu a confirmat relația cu focoasa brunetă, mărturisind chiar că cei doi au planuri mari de viitor împreună, dorindu-și să deschidă o afacere peste hotare.

Citeste si: Bianca Pop, internată la Spitalul 9. Pe cine acuză bruneta pentru situația dramatică prin care trece: ”M-a bătut, a venit poliția”

Cei doi tineri se cunosc de mai bine de opt ani, iar până de curând erau doar prieteni, însă în ultima perioadă s-au apropiat mai mult, ajungând să formeze un cuplu.

„Eu și cu Bianca ne știm de vreo 8 ani, cam așa ceva. E o femeie minunată. A avut și ea niște probleme, sper să trecem peste ele. Relația dintre noi doi e una foarte bună. Avem o chimie mare între noi. Vrem să ne deschidem la Benidorm o afacere împreună sau pe Coasta de Azur. Vrem să mergem înainte”, a

spus noul iubit al Biancăi Pop pentru FANATIK

Citeste si: De ce să îți speli șosetele albe în cuptorul cu microunde. Trucul interesant te ajută să economisești timp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Florin Rusu [Sursa foto: Captură Video]

Bianca Pop a fost internată la Psihiatrie

Nu de mult, Bianca Pop a ajuns de urgență să fie internată la Psihiatrie, chiar de către mama sa. La momentul respectiv, chiar din unitatea spitalicească, bruneta s-a filmat și a urcat clipurile video pe rețelele de socializare, iar fanii au fost extrem de îngrijorați când au văzut-o pe fosta ispită.

În respectivele filmări, Bianca Pop o acuza pe mama sa că a internat-o cu forță la ”Spitalul 9”, dar cuvinte grele a avut și la adresa fratelui ei, despre

care a spus că a bătut-o.

Citeste si: Motivul pentru care Bianca Pop a renunțat la aparițiile televizate: „M-am pierdut...”

Cu toate acestea, pentru a lămuri exact situația, mama brunetei a vorbit în cadrul unei emisiuni TV, despre situația în care se afla fiica sa, Bianca Pop.

"N-a bătut-o nimeni. Am plecat cu fiul meu să o ducem acasă. Ea a început să urle pentru că se droghează de câteva luni și a slăbit 18 kilograme și normal că am chemat Poliția și Salvarea, că altfel nu o puteam duce, ca să o detoxific. Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie.", a declarat mama Biancăi Pop, în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Pop și mama sa [Sursa foto: Instagram]