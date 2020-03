La începutul competiției din Asia, Florin Ristei a înțepat-o de câteva ori pe Carmen Grebenișan, dar și pe partenera acesteia Alina Ceușan, și asta pentru că blondele erau invidiate de ceilalți pentru rapiditatea cu care reușeau să ia mașini la autostop. Au fost însă mai multe momente în care echipa formată din Ristei și fratele lui și cele două blonde și-au aruncat ironii. Numai că, pe parcurs, lucrurile au părut că se schimbă. Iar, la un moment dat, Florin Ristei chiar le-a dat un avantaj fetelor, iar explicația lui i-a făcut pe ceilalți concurenți să comenteze.

”Blondele pot pleca pe locul trei. Știti cum stă situația. Eu am un frate însurat, Carmen are o prietenă măritată, așa că rămânem doar noi doi liberi”, a spus Florin Ristei. Atât Adda cât și Speak au spus că lui Ristei îi cam place de Grebenișan.

Florin Ristei s-a iubit cu o dansatoare care l-a părăsit

Ei bine, dacă despre Carmen Grebenișan se știe că abia s-a despărțit de iubit, viața amoroasă a lui Florin Ristei este învăluită în mister. Artistul a reușit să-și țină departe de ochii lumii iubitele. În urmă cu câțiva ani, Ristei s-a afișat cu o dansatoare, însă aceasta l-a părăsit pentru un alt bărbat. Atunci, cântărețul a vorbit despre femeia ideală pentru el și a mărtărusit că este gelos. ”Nu aş fi compatibil cu o femeie care să nu-mi împărtăşească spiritul spontan şi libertin! Nu aş renunţa acum la carieră pentru o nouă relaţie. Da, sunt un bărbat gelos şi posesiv”, a spus Florin Ristei într-un interviu.

Apoi, la un moment dat, pe pagina de lui de socializare a apărut în mai multe poze alături de o frumoasă brunetă, cu care era în vacanțe. Nu a vrut să dea detalii despre aceasta însă, iar mai apoi tânăra a dispărut de pe pozele de pe Instagram, nu se știe dacă și din viața lui.

Cert este că, în interviuri, Florin Ristei nu a confirmat nicio relație după dansatoarea respectivă, asta desi, de-a lungul vremii a fost cuplat chiar și cu colegele sale de prezentare, cum ar fi Diana Munteanu sau Ramona Olaru.

Carmen Grebenișan s-a despărțit de iubitul cu care avea o relație de trei ani

Carmen Grebenișan s-a despărțit de iubitul cu care avea o relație de trei ani. Grebenișan a pus punct relației după întoarcerea din Asia Express.

A fost o poveste frumoasă, dar s-a terminat. Nici măcar nu am ce să-i reproșez doar că pur și simplu s-a terminat. Eu am decis să mă axez mai mult pe carieră, să pun accent pe muncă și cumva am stat mai mult în zona asta, în birou, pentru că noi stăteam împreună și încet, încet s-a răcit relația " a spus Carmen Grebenișan despre despărțirea de iubitul său.