Cu cine se iubește Luis Gabriel, manelistul care a dat lovitura pe Youtube. ”Diamantul și Perla” trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Luis Gabriel este un tânăr artist, care a dat lovitura în 2020, cu piesa ”Toate diamantele”.Melodia a devenit virală pe TikTok, dar și pe Youtube, acolo unde a strâns nu mai puțin de 50 de milioane de vizualizări, în doar câteva luni.

Manelistul a reușit să aibă piese de senzație, care au strâns milioane de vizualizări pe Youtube, dar și care au dominat playlist-ul românilor.

Luis Gabriel si Haziran[Sursa foto: Instagram]

Cu cine se iubește Luis Gabriel

Luis Gabriel a lansat, în urmă cu două luni, o piesă în colaborare cu o frumoasă craioveancă. ”Diamantul și Perla”, melodia care a adunat aproape 9 milioane de vizualizări pe Youtube, a fost dedicată tuturor îndrăgostiților, fiind o piesă de iubire.

Ei bine, probabil că nu mulți se așteptau ca piesa să li se potrivească perfect și celor care o cântă. Luis Gabriel și Haziran

trăiesc o frumoasă poveste de iubire, după cum a recunoscut chiar artista. Olteanca și manelistul au ținut departe de ochii lumii relația, însă odată cu noul an, cântăreața a dat cărțile pe față.

Haziran [Sursa foto: Instagram]

Cei doi au petrecut noaptea dintre ani împreună, iar frumoasa blondină a postat și un mesaj emoționant pe Instagram.

”Vă dorim un an nou fericit plin de realizări! ❤️ Vă promitem la rândul nostru că vă vom surprinde cu realizări și proiecte frumoase așa cum v-am obișnuit, alături de omul care ne-a deschis toate porțile până acum si care ne-a adus in stadiul in care suntem acum @ionutcercel.oficial ! Am pornit împreună pe cel mai frumos drum și așa vom continua și anul acesta și mulți ani de acum înainte! ❤️ La mulți ani tuturor! Vă pupăm și vă mulțumim pentru toată susținerea și iubirea pe care ne-o oferiți! Si separat de toate acestea, vreau sa îi mulțumesc omului care îmi este alături zi de zi pentru toată fericirea pe care mi-o oferă! Omul alături de care trăiesc cele mai frumoase momente din viața mea! ❤️ Te iubesc, diamantul meu @luisgabriel.music #diamantulsiperla”,este mesajul postat de artistă.

Haziran are o piesă de dragoste și cu Bogdan de la Ploiești, intitulată ”Aoleu, sufletul meu”, care a strâns aproape 6 milioane de vizualizări pe Youtube.