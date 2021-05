Cu cine seamănă Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol? Cântărețul, dezvăluiri despre viața de tătic

In articol:

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în luna martie a acestui an. Micuța Josephine le-a schimbat radicla viața celor doi, care se bucură de fiecare clipă în rolul de părinți. Chiar dacă au decis să o țină pe fetița lor departe de rețelele de socializare, Smiley a oferit mai multe detalii cu privire la fiica lui.

Celebrul cântăreț a mărturisit că cel mai probabil va avea ochii Ginei Pistol.

„Josephine are 2 luni și jumătate. Când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice că nu are ce să fie rău. Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus.Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa. Nu are forma nasului meu”, a declarat Smiley, pentru o emisiune televizată.

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a schimbat viața lui Smiley de când este tată

Celebrul cântăreț a mărturisit că nopțile decurg mai bine decât se așteptau de când a devenit tată pentru prima dată. Micuța Josephine obinuiește să aibă un somn lung în timpul nopții și nu îi ține trezi pe părinții ei prea mult.

„Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că dormea noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate. Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. Din când în când vin și bunicii. Acum ne lasă să se obișnuim. O schimb în fiecare zi”, a adăugat Smiley.