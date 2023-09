„Cu greșeli și cu lecții noi de viață” Zi emoționantă pentru George Burcea! Actorul și fosta lui soție și-au însoțit fetițele în prima zi de școală: „Timpul trece”

In articol:

Fetițele lui George Burcea și ale Andreei Bălan au trecut astăzi într-o nouă etapă a vieții lor. Fiica cea mare a celor doi foști soți începe astăzi clasa I, iar mezina familiei a trecut într-un nou an de grădiniță.

George Burcea, emoții pentru prima zi din noul an școlar

Cu această ocazie, ambii părinți le-au fost alături, împărtășind cu ele emoțiile primei zile de școală

Celebrul actor și fosta lui parteneră de viață s-au reîntâlnit astăzi, de dragul celor două fetițe pe care le au împreună. Pe rețelele de socializare, George Burcea a postat mai multe imagini din curtea instituției de învățământ, acolo unde a mers pentru a le fi alături fetițelor lui, în prima zi de școală. Actorul le-a transmis și un mesaj micuțelor sale, căci fiica lui cea mare a început astăzi clasa întâi, în timp ce mezina familiei încă este acum în grupa mare, la grădiniță. Fiicele lui George Burcea și ale Andreei Bălan apar extrem de fericite în fotografii, semn că sunt entuziasmate de începerea acestei noi etape din viața lor.

„Timpul trece, iar noi, cu greseli si cu lectii noi de viata, cu lacrimi si cu bucurii, crestem alaturi de copiii nostri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emotii ca atunci când eu am pasit pentru prima data in scoalã. Sa o ajute Dumnezeu sa fie sanatoasa, iar pe noi sa ne ajute sa ii putem oferi tot ceea ce ea are nevoie. Domnisoara soricel Clara a pãsit în grupa mare si sunt sigur ca nici nu voi clipi bine, iar ea va fi in clasa I.. Pana atunci ne bucuram cu totii de toate. Doamne ajuta sa ii fie cu zambete si dragoste”, a scris George Burcea, pe rețelele de socializare.

George Burcea și fiica lui cea mare [Sursa foto: Instagram]

Mesajul transmis de Andreea Bălan, în prima zi de școală a fetițelor ei

Artista a mers la școală, alături de fostul ei soț și de fiicele lor, pentru a le fi alături micuțelor în această zi specială pentru ele.

Andreea Bălan a publicat, la rândul ei, câteva imagini în care apare cu Ella și Clara, în prima zi de școală, respectiv grădiniță. Cântăreața a transmis și un mesaj pe internet, urându-le baftă tuturor elevilor care au pășit astăzi în noul an școlar.

„Let’s go to school. Prima zi de scoala a Ellei si prima zi in grupa mare a Claritei! Timpul trece atat de repede si iată-ne cu emotie si cu bucurie in aceasta zi minunata! Bafta tuturor copiilor in noul an școlar!”, a scris Andreea Bălan în mediul online.

Andreea Bălan și fetițele ei [Sursa foto: Instagram]