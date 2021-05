Cucu, despre conflictele din camp: „Erau generate de Raluca.” Ce părere are despre foștii colegi de la Survivor România

In articol:

Cucu a fost eliminat de la Survivor România în urmă cu câteva săptămâni, iar acum spune totul despre experiența trăită în Republica Dominicană. Iată ce părere are despre foștii colegi.

Cucu: „ Pe Zanni l-am plăcut din prima zi ”

Fostul Faimos a avut câteva certuri cu Raluca, dar la momentul plecării a lăsat sentimentele deoparte și a luat-o în brațe pe aceasta. Cucu a vorbit și despre faptul că după ce a ajuns în România a auzit că un prieten de-al Faimoasei a vorbit despre el și despre Culiță, iar asta l-a cam supărat. Cât despre eliminarea sa de la Survivor România spune că nu există resentimente și nu este supărat pe Zanni care l-a și propus pentru a părăsi competiția.

„Conflictele erau generate de către Raluca, care se lega de Elena, iar Sebastian se lega de Ștefan. Zanni îi punea în față. Pe Zanni l-am plăcut din prima zi. Sunt niște lucruri pe care le-am vorbit doar noi și am promis să nu le zic la nimeni. Paradoxal, cu el și cu Culiță m-am înțeles bine. Am înțeles în consiliu ce a vrut să facă, nu am ce să îi reproșez. Dacă aș fi fost în locul lui, probabil aș fi făcut la fel. Nu am plecat cu ranchiună. Am luat-o în brațe și pe Raluca. Pe mine m-a deranjat un prieten de-al ei. Cât timp am fost eu plecată, a început să vorbească despre mine și Culiță”, a declarat Cucu la Teo Show.

Cucu și-a caracterizat foștii colegi din echipa Faimoșilor: „cred că o să căștige Survivor”

Nu a petrecut foarte mult timp în emisiunea de supraviețuire, dar a fost suficient cât să poată să-i cunoască pe foștii săi colegi. Dacă în unii a reușit să găsească personalități cu care să fie pe aceeași lungime de undă, din cauza altora a plecat cu un gust amar. Cât despre căștigătorul Survivor România, Cucu este de părere că Zanni va reuși să obțină acest titlu.

„Cosmin- respect maxim

Culita- cel mai mare om din toata comeptitia, seful la Survivor. Trebuia sa fiu si eu la aeroport sa-l astept.

Elena- o stiam inainte sa vin la Survivor, o fata foarte muncitoare, doar ca i-am spus sa si vada de drumul ei si ca nu tre buiesa puna la suflet tot ce spun ceilalti.

Zanni- e baiatul cu care m-am inteles cel mai bine pentru ca suntem pe acelasi vibe. E un baiat foarte bun care cred că o sa castige Survivor Romania.

Sebastian- baiatul cu care m-am certat cel mai mult. E un suflet mare doar ca e mine m-a enervat modul lui de a trece prin aceasta competitie, el exagera foarte mult si dimeata spunea un lucru, iar seara un alt lucru. Are doua fete.

Raluca- imi sustin parerea. Nu am nimic cu ea personal, dar in competitia asta e foarte falsa. Sta cu Zanni, Cosmin și Sebi pentru ca nu are nicio sansa. Nu mi-a placut nici social si nici sportiv.

Stefan- pe langa ca are limbajul de fotbalist, el fiind portat, el cumva era masculul alfa in vestiar si refula foarte repede. E impulsiv, dar foarte sincer. El spune tot ce ii vine pe gura fara filtru. El e un baiat foarte bun”, a mai dezvăluit Cucu la Teo Show.