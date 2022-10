Culiță Sterp a aruncat cu bani la petrecerea de ziua lui! Invitații au crezut că nu văd bine: „Credeam că sunt doar niște șervețele”

In articol:

Culiță Sterp nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci muzica pe care o face l-a dus pe culmile succesului, fiind acum cunoscut și apreciat de românii de pretutindeni.

Acum, însă, a demonstrat că munca pe care a depus-o până acum nu a fost în zadar. Fiind

ziua sa de naștere, artistul a organizat o petrecere de pomină, la Hațeg, acolo unde s-au adunat prietenii, colegii, rudele și familia acestuia.

Culiță Sterp nu s-a uitat la bani de ziua sa

Cei care au întreținut atmosfera au fost cei din familia Cercel, care au făcut un show de zile mari, pe care sărbătoritul l-a răsplătit așa cum se cuvine în lumea muzicală.

Manelele au răsunat, dedicațiile pentru soția și copilul lui Culiță au curs pe bandă rulantă, iar el, drept răsplată, nu s-a uitat la bani.

Pachete, pachete, așa erau banii lui Culiță Sterp așezați, pe care el i-a aruncat pe lăutari, pe ringul de dans.

Fără să se uite la cât cheltuie, fiind vorba de sume în euro și lei, Culiță Sterp a șocat pe toată lumea la petrecerea de ziua sa.

Astfel că, la început, mulți au crezut că e doar o glumă, însă, ulterior, au realizat că manelistul chiar arunca cu teancurile de bani adevărați.

”Înainte credeam și eu că sunt doar niște șervețele, dar…”, a scris un invitat de la petrecerea manelistului, în online.

Culiță Sterp a aruncat cu bani la petrecerea de ziua lui [Sursa foto: Captură video]

După o asemenea petrecere, Culiță Sterp și-a luat puțin timp liber pentru a le trimite fanilor de pe rețelele de socializare un mesaj.

El le-a mulțumit tuturor pentru urări, dar a ținut să precizeze că este pentru prima dată în viață când de ziua lui este și trist și fericit.

Și asta pentru că acum a ajuns la pragul vârstei de 30 de ani, deși spune că se simte ca la 20, și își dă seama ce repede trece viața pe lângă el.

”Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Am un pic așa de… nu știu, mă bucur, dar sunt și întristat. Cum au trecut 30 de ani, numai să îi numeri e greu. La nicio zi de naștere de a mea nu am avut așa stare, să am două sentimente. Nu-mi vine să cred că am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci, mai stai!”, a spus Culiță Sterp pe contul personal de Instagram.