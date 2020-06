In articol:

Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Incredibil, ce s-a întâmplat ieri în studioul emisiunii prezentate de Mirela Vaida. Asistenta TV, Emily Burghelea nu a putut să treacă cu vederea faptul că oamenii din producție au închis ochii la suferința Vulpiței și a decis să își dea demisia în direct.

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a explicat Emily Burghelea într-un vlog.

Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Ce spune despre demisia ei! ”Nu pot să tac când cineva vine la mine și plânge”

Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Mai mult decât atât, Emily Burghelea a mai accentuat un pic pe demisia ei. „Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

”Eu nu sunt nici Viorel, nici Vulpița, pe mine să nu mă mai sunați”

Scandalul provocat de Emily Burghelea nu este însă singular la acest show. În urmă cu câteva lui, și Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! După ce artistul a fost acuzat la Acces Direct de unul dintre ciobanii care lucrează pentru familia lui că îi datorează 6000 de lei și că ar fi fost amenințat cu bătaia chiar de cântăreț, Vaida a dorit să afle și răspunsul lui. Numai că replica dată de Culiță, una cam seacă și fără prea multe detalii, pe care moderatoarea nu a prea înghițit-o, și a comentat-o. ”Eu nu sunt nici Viorel, nici Vulpița, pe mine să nu mă mai sunați. Mă deranjați cu chestia asta că vă băgați în familia mea”, a venit și ”atacul”vedetei muzicii de petrecere. În ciuda faptului că Vaida a dorit să se scuze, situația nu s-a aplanat.

Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Sora lui Culiță a sărit și ea ca arsă pe internet și a arătat acuzator spre moderatoare.”Vreau să precizez ceva, Culiță a apărut la Antena1, în cadrul unei emisiuni având niște discuții mai aprinse cu cei din platou și cu cel care era în legătură directă. Am primit foarte multe apeluri de la oameni cunoscuți și nu numai, și am fost luată la întrebări despre acel subiect. Știți cum e? Când fratele meu a lansat o piesă sau a realizat ceva frumos, pe mine nu m-a sunat nimeni să îmi transmită „felicitări” sau ”gânduri bune”, dar acum ați sărit toți cu întrebări. Când se aud ceva negativ despre ai mei frați, hop și voi cu mesaje, apeluri și întrebări o sută. Țineți să îmi scoateți în evidență anumite aspecte negative și care nu vă privesc până la urmă. dar când se publică o știre pozitivă, înghițiți în sec și sunteți invidioși”, a postat sora lui Culiță Sterp pe adresa ei de socializare.