Culiță Sterp a încercat să-și împace părinții, însă fără rezultat: ”Sunt orgolioși amândoi”. Ce spune acum artistul despre relația cu tatăl lui

Culiță Sterp are o relație foarte specială cu ambii părinți, chiar dacă aceștia nu mai sunt împreună! Mama Geta a vorbit în nenumărate rânduri despre căsnicia cu tatăl copiilor ei, care nu ar fi fost tocmai reușită. Aceasta a povestit multe episoade foarte grele din mariajul cu fostul ei soț, printre care și o amintire de când i-a dat foc unui costum cu care voia să meargă la o nuntă.

Mama Geta a povestit, acum ceva timp, acel episod, pe care n-o să-l uite niciodată. Aceasta susține că tatăl copiilor ei i-a făcut adus prea multe greutăți, peste care a trecut singură, însă și-a găsit puterea să-l ierte de fiecare dată, căci l-a iubit sincer:

Mama Geta [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp a încercat să-și împace părinții

Culiță Sterp are o relație bună cu tatăl lui, la fel și Ileana. Pe de altă parte, Geta și Iancu au mai spus pe internet faptul că nu pot uita faptul că tatăl lui a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Aceștia nu pot trece peste anumite lucruri și tocmai din acest motiv nu păstrează legătura.

Iată că Ileana și Culiță și-au iertat tatăl, iar acum păstrează legătura cu el și se văd cât de des se poate. Se pare că mama Geta nu are nimic împotrivă cu acest lucru.

Culiță Sterp a postat un videoclip pe TikTok, cu tatăl și băiatul lui, care a emoționat întreg internetul. Printre comentarii se regăsesc foarte multe mesaje în care internauții îl întreabă pe cântăreț dacă a reușit să-l ierte pe tatăl lui și dacă a încercat să-l împace cu mama Geta. Ei bine, artistul nu a ezitat să răspundă la întrebări, iar referitor la împăcarea cu mama Geta, acesta a spus că: ” Am mai încercat asta in trecut dar nu am reusit, sunt orgoliosi amândoi! Poate pe viitor, cine stie..”. Se pare că mama Geta nu poate să treacă ușor peste tot ce s-a întâmplat în căsnicia ei și nu ar vrea să aibă vreo legătură cu fostul ei soț, cu tatăl copiilor ei, în ciuda faptului că Ileana și Culiță au o relație bună cu acesta.

Mama Geta [Sursa foto: Captură YouTube]