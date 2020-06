In articol:

Culiță Sterp, accident de mașină pe câmp. A lovit un pom! O imagine șocantă, postată în urmă cu puțină vreme de fanii lui Culiță Sterp a făcut înconjurul rețelelor de socializare: mașina lui Culișă Sterp, un vehicul de teren, într-o stare extrem de avariată.

Inițial, fanii solistului au crezul că acesta a avut un accident de mașină și se temeau ca nu cumva Culiță să fi pățit ceva. Din fericire, îndrăgitul solist este în afara oricărui pericol. Mai mult decât atât, jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut, în urmă cu puțin timp, declarații în exclusivitate despre eveniment, chiar de la Culiță Sterp.

Culiță Sterp, accident de mașină pe câmp. A lovit un pom! "Nu este vorba despre niciun accident. Mă distram cu mașina pe câmp, la offroad, și am intrat într-un copac. Eu nu am pățit absolut nimic, că doar de aia mă dusesem pe câmp, ca să mă distrez. Autovehiculul, în schimb, a avut un pic de suferit, așa cum este si normal în asemenea situații. Am îndoit aripa și am spart farul. Atât și nimic mai mult. Totul s-a petrecut chiar în apropierea fermei noastre", a declarat artistul în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

După divorțul de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp nu s-a mai afișat cu nicio fată, în ciuda zvonurilor. În ultima perioadă, el a început să se dea de gol singur! După ce i-a făcut, la Teo Show, o declarație unei fete misterioase, acum s-a afișat cu o brunetă frumoasă pe rețelele de socializare.

Recent, CUliță Sterp a postat o fotografie cu o fată la secțiunea de story de pe Instagram. El pare foarte apropiat de fată, care îl ține strâns în brațe și ăși lasă capul pe umărul artistului. De asemenea, Culiță are un zâmbet larg pe față.

Culiță Sterp, accident de mașină pe câmp. A lovit un pom! Declarație de dragoste pentru o fată misterioasă din viața lui

Culiță Sterp a oferit un interviu exclusiv la Teo Show, în timp ce el se afla la filmările pentru noua lui melodie. Întrebat de viața lui amoroasă, cântărețul a recunoscut că a uitat-o pe fosta lui soție, Carmen de la Sălciua. În aceste momente, ei au trecut peste și își văd în continuare de viețile lor separate.

Culiță Sterp, accident de mașină pe câmp. A lovit un pom! „Au trecut deja șapte sau opt luni de la despărțire. Chiar am pus punct definitiv, fiecare pe drumul lui. Contează să fim sănătoși”, a declarat Culiță. El a spus ce calități își dorește să aibă viitoarea lui soție: „O femeie cu principii, cuminte, frumoasă. Să-mi înțeleagă meseria mai mult. Dacă am o femeie lângă mine care mă iubește, nici n-aș putea să-i fac ceva care să o deranjeze. Cel mai mult în viață îmi doresc o familie. Cel puțin patru copii îmi doresc”. Citeste continuarea articolului aici.