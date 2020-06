Culiță Sterp, clipe de tandrețe cu noua iubită!

In articol:

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică de petrecere din România. Interpretul a ajuns să fie admirat de milioane de români, iar piesele lui se bucură, la doar câteva zile de la lansare, de un succes uriaș.

Culiță, despre relația cu Andra Volos

Culiță Sterp a pus capăt speculațiilor conform cărora ar fi format un cuplu cu Andra Volos: „Toată lumea vorbește că aș avea ceva cu Andra Volos pentru că a a apărut la mine în clipuri. Am primit o grămadă de mesaje și comentarii din partea fanilor care mă întreabă dacă eu și Andra Volos suntem împreună. Nu am nimic cu fata, suntem prieteni. Eu sunt prieten foarte bun cu Bogdan Mocanu și nu aș putea niciodată să fac așa ceva. Nu aș putea să stau cu iubita unui prieten de-ai mei sau să am ceva cu ea”, a declarat, în exclusivitate, pentru WOWBIZ.

După despărțirea de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp le-a povestit fanilor ce calități trebuie să aibe viitoarea doamnă Sterp: „Au trecut deja șapte sau opt luni de la despărțire. Chiar am pus punct definitiv, fiecare pe drumul lui. Contează să fim sănătoși”, „O femeie cu principii, cuminte, frumoasă. Să-mi înțeleagă meseria mai mult. Dacă am o femeie lângă mine care mă iubește, nici n-aș putea să-i fac ceva care să o deranjeze. Cel mai mult în viață îmi doresc o familie. Cel puțin patru copii îmi doresc”.

Noua iubită a lui Culiță

Însă fanii tânărului au avut motiv de bucurie săptămâna aceasta, în urma unei vești incendiare: Culiță Sterp are o nouă iubită, o frumoasă șatenă pe nume Denisa, cu care cântărețul se afișează în ipostaze tandre. Acesta a postat pe InstaStory un videoclip în care se mândrește cu iubita sa, afirmând: ”Uitați ce iubită frumoasă am și ea zice că nu e frumoasă!”, Denisa alintându-se cu replica: ”Machiată....”