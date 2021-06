Culiță Sterp, emoții mari înainte de nașterea primului copil: "Iubita mea și pruncul se află într-o stare de sănătate foarte bună"

Culiță Sterp, emoții mari înainte de venirea pe lume a primului copil [Sursa foto: Instagram] 19:12, iun 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Culiță Sterp este extrem de nerăbdător să își țină în brațe primul copil. Nerăbdător și plin de emoții cu privire la faptul că nu mai este mult timp și o să devină tătic, Culiță recunoaște că niciodată nu a mai avut parte de astfel de trăiri.

„ Am decis, de comun acord, ca acest copil să vină pe lume în mod natural, atunci când o vrea el să vină. Adică vom evita, pe cât posibil, operaţia de cezariană. Termenul indicat de medic e, undeva, la jumătatea lunii iunie, dar nimeni nu poate spune cu exactitate. Până atunci, vă pot spune că am nişte emoţii cum nu cred că am mai trăit în viaţa mea. Niciodată nu mi-aş fi putut imagina că voi avea parte de asemenea emoţii !” a declarat Culiță.

Culiță Sterp și iubita lui, Daniela, în așteptarea bebelușului la Cluj

Viitorii părinți așteaptă cu nerăbdare venirea băiețelului lor pe lume. Culiță și Daniela s-au mutat de o lună la Cluj, acolo unde Daniela va naște.

“ Nu pot oferi prea multe date, fiindcă a fost o decizie comună cu soţia mea să nu facem asta. Dar pot să vă spun că atât Daniela, iubita mea, cât şi pruncul se află într-o stare de sănătate foarte bună !” a mai declarat Culiță Sterp.

Cei doi îndrăgostiți se cunosc încă din anii de liceu, însă atunci Culiță a pierdut lupta către inima Danielei.

Până la nașterea bebelușului, Culiță se recuperează la cabinetul kinetoterapeutului după accidentările suferite la Survivor.: “ Fac tot felul de exerciţii de recuperare, atât pentru genunchi, cât şi pentru coloana vertebrală. Trebuie să fiu în formă, pentru micuţ, nu ?”

Culiță și Daniela vor deveni în curând părinți[Sursa foto: Instagram]

Culiță nu este singurul care are nevoie de recuperare după experiența Survivor. Jador și Cătălin Moroșanu sunt și ei printre concurenții accidentați în urma competiției solicitante.