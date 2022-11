Culiță Sterp, foc și pară la câteva zile după accident! Manelistul s-a supărat pe cei care îl critică: „De ce vă e ciudă pe mine că am, că mie nu mi-e ciudă pe voi că n-aveți”

In articol:

Toată țara a aflat despre accidentul pe care l-a provocat Culiță Sterp în centrul orașului Cluj-Napoca. După incident, manelistul a fost aspru criticat, atât de către o parte dintre fanii săi, cât și de nume celebre din România.

Culiță a ales să-și spună punctul de vedere legat de aceste lucruri, așa că a postat un nou clip video pe pagina sa de Facebook.

Cântărețul a răbufnit pe pagina sa de Facebook, din cauza celor care îl critică. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Un nou membru în familia Sterp! Culiță a adus zâmbetul pe buze tuturor, după perioada dificilă prin care a trecut

Culiță Sterp s-a săturat de critici

La adresa lui Culiță Sterp au fost aduse doar cuvinte de laudă de către opinia publică, până cu o săptămână în urmă, când acesta a provocat un accident rutier.

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: O româncă de doar 50 de ani a avut parte de o nuntă de poveste cu un pakistanez. Ce a urmat după seara de vis era greu de imaginat- bzi.ro

Chiar dacă și-a recunoscut public greșeala, Culiță nu a scăpat de persoanele care îl critică, așa că i-a luat la rost pe aceștia, chiar pe pagina sa de Facebook. Vedeta spune că este foarte dezamăgit, pentru că acesta crede că unii oameni observă doar lucrul negativ pe care l-a făcut de această dată.

„Stăteam așa și mă gândeam cât de rea e lumea în ziua de azi. Abia așteaptă să te vadă la un necaz, să te vadă jos, nu să te ajute să te ridici, ci să-și dea un picior să te duci și mai jos. Când faci 100, 1000 de fapte bune, și numai una rea, oamenii ți le șterg pe alea bune și vorbesc doar de aia rea. Dar asta cred că e din firea omului rău.

Știți care e defectul oamenilor buni? Că se așteaptă ca și ceilalți să fie ca ei. Eu vă întreb pe ăștia care tot comentați de rău, că văd că sunteți cam 10,20 la sută, că restul sunt oameni cu coloană vertebrală. Unde ați fost ăștia care tot comentați de rău, și presa care mă denigrează oarecum, unde ați fost când am făcut atâtea fapte bune? Când am făcut casă lui Ion, eu cu frate-miu, din banii noștri, când am fost la case de copii și am dat bani o grămadă, unde ați fost? Că am făcut multe pe care nu le-am mai postat, că după vă luați de noi.”, a spus Culiță pe rețeaua de socializare.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Noi detalii halucinante din noaptea accidentului provocat de Culiță Sterp! Ce ar fi încercat artistul să facă, pentru ca victima să păstreze tăcerea

Manelistul are câteva întrebări pentru oameni: „Trageți voi ce am făcut eu?”

Manelistul a vorbit din nou despre seiful care i-a fost furat, în contextul noilor comentarii negative de care are parte. Artistul spune că la acel moment, nimeni nu a venit să-l întrebe dacă are nevoie de ceva, însă acum are parte de foarte multă atenție pe care nu și-o dorește.

„Unde ați fost când mi s-a furat seiful cu 300 de mii din casă. Ați venit vreo unu la mine să ziceți „vai, săracu”... V-ați bucurat, majoritatea v-ați bucurat. Toată lumea greșește, e adevărat că unii mai mult, alții mai puțin, dar ce câștigăm noi că ne judecăm unii pe alții?! Trageți voi ce am făcut eu? Plătiți voi pentru păcatele mele sau eu pentru ale voastre? De ce vă e ciudă pe mine că am, că mie nu mi-e ciudă pe voi că n-aveți.”, a mai spus Culiță pe Facebook.