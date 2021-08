Culiță Sterp, mesaj neașteptat pe Instagram: „Nevasta mea, te caut acasă și tu...”

Culiță Sterp [Sursa foto: Captura Video] 10:22, aug 7, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Culiță Sterp și Sorin Pușcașu au format o relație de prietenie în cadrul competiției Survivor România 2021. Chiar dacă erau din echipe rivale, cei doi au fost surpinși de multe ori în timp ce glumeau și încercau să destindă tensiunile dintre echipele lor.

Glumele din Republica Dominicană au continuat chiar și după întoarcerea în România. Celebrul cântăreț s-a filmat în timp ce intra în Brăila și „îl căuta” pe Sorin de la Războinici.

„Ia uite, nevasta mea, te caut acasă și tu ești plecată... La Brăila tată, cum facem? Dacă știam că la Brăila se ia BAC-ul așa ușor, cine se mai chinuia să învețe în clasa a 12-a?! Fraier...”, a spus Culiță Sterp, la Instastory.

Culiță Sterp și Sorin Pușcașu, conversație amuzantă în mediul online [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Ce a putut face Culiță Sterp la Survivor România: „N-am crezut că o să mănânc din gunoaie...”

Culiță Sterp a făcut dezvăluiri neașteptate despre experiența din Republica Dominicană.

Celebrul cântăreț a recunoscut că, pentru a supraviețui, el a căutat și prin gunoaie.

Citeste si: Geta Sterp vrea să se înscrie la Survivor, în următorul sezon! Culiță, încântat de intenția surorii sale: "Poate a treia oară e cu noroc pentru familia noastră!"

„N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (cei din echipa de producție, n.r.)

și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo. Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată – să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie”, a dezvăluit Culiță Sterp.