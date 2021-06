Culiță Sterp, prima piesă despre fiul său și al Danielei Iliescu! „Dar de cand eu am baiat...”

Culiță Sterp [Sursa foto: Captură ] 14:13, iun 21, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Culiță Sterp a părăsit Survivor România după cinci luni de stat în Republica Dominicană pentru a fi alături de Daniela Iliescu care la acel moment era e ultima sută de metri cu sarcina.

Băiețelul lor s-a lăsat așteptat, iar frumoasa blondină a născut la câteva zile de la termenul stabilit de medic. După ce și-a ținut fiul în brațe, artistul este numai un zâmbet. El și iubita lui sunt în al nouălea cer și sunt copleșiți de emoții. Băiețelul lor parcă le-a umplut un gol și din primele secunde el a devenit centrul universului celor doi.

Culiță Sterp s-a reîntors recent la treabă. Încă de când a ajuns în România din Republica Dominicană, telefonul sună încontinuu pentru a merge la diverse evenimente private, spune chiar impresarul său.

Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp a cântat despre cum i-a schimbat viața venirea pe lume a fiului său

Se pare că în viața lui Culiță Sterp lucrurile merg strună pe ambele planuri. Este solicitat să meargă la multe evenimente private și în urmă cu doar câteva zile a devenit tată.

Artistul este în culmea fericirii, iar asta se poate vedea cu ochiul liber. Recent, el a pus mai multe imagini pe rețelele de socializare de la nunta la care a cântat chiar în urmă cu doar câteva ore. Culiță Sterp i-a făcut o dedicație chiar fiului său și a cântat despre cum micuțul l-a schimbat de când a apărut în viața lui.

Citeste si: Românii se vor putea opera gratuit în sistemul sanitar privat! Noul OUG va aduce mai multe schimbări în Sănătate- bzi.ro

Citeste si: Daniela Iliescu, confesiuni emoționante pe rețelele de socializare! Proaspăta mămică, copleșită de fericire

„Viața mea de vagabond aș schimba-o dar nu pot, dar de când eu am băiat, viața mea s-a cam schimbat. Eu făceam multe prostii, știți că făceam nebunii”, sunt versurile melodiei cântate de Culiță Sterp recent la un eveniment privat.

Prima imagine cu fiul celor doi [Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, prima reacție după ce și-a ținut băiețelul în brațe

Visul artistului de a lua parte la momentul în care Daniela Iliescu naște s-a îndeplinit! El a făcut publică și prima imagine cu familia completă la foarte puțin timp de când băiețelul a venit pe lume. Bineînțeles că nu a putut să nu scrie și câteva cuvinte.

Citeste si: Cum se va numi băiețelul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu. Mama Geta s-a dat de gol: „E biblic, din Vechiul Testament!”

„ Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea

mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist.