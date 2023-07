Culmea ironiei! O școală din Satu Mare, amenajată într-un bloc de locuințe! Elevii, nevoiți să învețe în condiții bizare: "Clasele sunt în apartamente"

In articol:

Mai mulți copii de la o școală din Satu Mare sunt nevoiți să meargă la cursuri într-un bloc de locuințe, unde a fost amenajat un corp al unității de învățământ.

Școală din Satu Mare, mutată la etajul patru al unui bloc de locuințe

Condițiile în care învață elevii au fost făcute publice!

Aproximativ 350 de copii înscriși la ciclul primar la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Satu Mare sunt nevoiți să meargă la cursuri într-un bloc cu patru etaje. Se pare că acolo există un corp amenajat special pentru studiu, însă există doar o baie la parter la care merg toți elevii, iar pentru a merge la orele de sport, copii sunt nevoiți să traverseze o stradă. Deputatul Adrian Cozma a făcut publice imaginile cu condițiile din școală.

Citește și: Crimă oribilă la Satu Mare! O femeie a fost ucisă chiar de zugravul pe care îl angajase să îi renoveze apartamentul. Este uluitor ce a putut spune criminalul: „Am luat o viaţă de om. Asta e”

Citeste si: Vărul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital după ce a încercat să jefuiască un tir aflat în mers! Cum s-a petrecut totul- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Primăria Satu Mare, primarul Gabor ar trebui să investească şi să fie atent la toate școlile din municipiul Satu Mare. Zilele trecute vedeam că este anunțată finalizarea lucrărilor la şcoala Rakoczi Ferenc. A fost inaugurat un nou corp de clădire pentru elevii de acolo. Este un lucru foarte bun şi îmbucurător, însă administraţia locală ar trebui să se uite şi spre Şcoala Gimnazială Lucian Blaga din Micro 17. Copiii de la clasa zero până la clasa a patra învaţă aici, într-un apartament, deci clasele sunt în apartamente!”, a afirmat deputatul Adrian Cozma, potrivit news.ro.

Au fost tras un semnal de alarmă, după ce s-au găsit mai multe nereguli

Deputatul a atras atenția asupra mai multor probleme în acest imobil, cum ar fi un tub de scurgere de pe acoperiș care este plasat lângă banca unui elev, ferestre cu gratii sau calorifere care nu ar funcționa cum trebuie.

Tot el a spus și că există o singură baie în clădire, care se află la parter, iar elevii sunt nevoiți să coboare de la etajul patru pentru a merge la toaletă.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

Citește și: El este bărbatul care intrat intenționat în mașina în care se aflau soția și fiica lui de 10 ani. Când a văzut că femeia n-a pățit nimic, a bătut-o cu bestialitate: „Fata m-a sunat plângând: Să vii să mă iei, că el te omoară”

„Eu am făcut tot ce am putut şi cât am putut, prin faptul că la finele anului 2022 am reuşit să depun un amendament la Legea bugetului de stat prin care a fost alocată o sumă de 150.000 de lei prin care se va face un studiu de fezabilitate, ca mai apoi să fie construit un nou corp de clădire cu o şcoală modernă, pe care o merită şi copiii celor din municipiul Satu Mare, din Micro 17”, adaugă Adrian Cozma.