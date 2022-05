Culmea ironiei! Un soldat ucrainean, capturat de ruși, s-a ales cu vânătăi la ochi după ce a călcat pe o greblă

In articol:

Un videoclip cu doi soldați ucraineni, capturați la Severodonețk, a ajuns viral în presa internațională. Filmarea, care a fost postată pe Telegram chiar de către Ramzan Kadîrov, principalul aliat al lui Putin, a creat numeroase controverse, căci unul dintre militari a apărut vânăt la ochi.

Liderul cecen a ținut să precizeze că ucraineanul nu a fost lovit atunci când a fost prins, ci a avut parte de un incident.

Citeste si: Adevărul despre boala lui Putin. Ministrul rus de Externe a vorbit pentru prima oară despre asta

Ramzan Kadîrov și-a arătat susținere față de forțele ruse încă de la începutul războiului. Liderul cecen a trimis în nenumărate rânduri luptători în orașele din Ucraina, pentru a sprijini armata lui Putin. Recent, Kadîrov a postat pe contul personal de Telegram un videoclip cu doi soldați ucraineni, capturați la Severodonețk, unul dintre ei vânăt la ochi: "Asistentul șefului Republicii Cecene, dragul meu frate Apty Alaudinov, a raportat despre grupul blocat de invadatori ucraineni într-una din casele din Severodonețk.

Citeste si: Ce va face Anamaria Prodan cu tatuajul urias pe care il are pe spate cu chipul lui Laurentiu Reghecampf. Impresara a luat decizia- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Rusia a schimbat radical strategia de război! Ce se întâmplă acum în Ucraina? Detalii de ultim moment

După cum vezi, ei au înțeles deja totul și au devenit mai înțelepți. Soldații reținuți ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Roman Pancenko și IlIa Maslicenko, recunosc că naziștii din 'Aidar' și 'Sectorul de Dreapta' i-au abandonat în cel mai crucial moment. Nu s-a gândit să se predea, pentru că propaganda ucraineană este plină de povești de groază, despre atrocitățile luptătorilor ruși.", a scris liderul cecen în dreptul videoclipului publicat în mediul online, potrivit libertatea.ro.

#Putin 's right hand #Kadyrov released another weekly videoproof of #RussianWarCrimes with captive Ukrainian soldiers. Like in all Kadyrov's releases, POWs have apparent traces of beating and confess in sympathies to Nazism and regrets about taking part in the #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/pgmGIhdauQ