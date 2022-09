Cum a aflat Robert că Marinela Mavrodin este însărcinată? "Tremuram toată efectiv" Când urmează să nască blondina? | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin este însărcinată în trei luni! Prezentă în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, alături de logodnicul ei, Robert, proaspăta graviduță a vorbit despre momentul în care a aflat că va fi mama. Mary a făcut, în glumă,un test de sarcină, chiar la serviciu, iar când a văzut cele două liniuțe, nu a știut cum să reacționeze, a avut un atac de panică, a

Cum a descoperit Marinela că este însărcinată

plâns mult, apoi, a conștientizat că, din acea clipă, viața ei se va schimba radical. Marinela Mavrodin a dezvăluit și modul în care l-a anunțat pe Robert că va fi tată, dar și ce pofte are de câteva săptămâni.

Marinela Mavrodin este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni mamă! Tânăra este însărcinată în trei luni și abia așteaptă să afle sexul copilului. Într-un interviu exclusiv în platoul WOWbiz, Mari a povestit cum a aflat că este gravidă și cum a reacționat în acel moment.

"Nu a fost nimic programat. Adevărul este că am fost amândoi șocați, nu ne așteptam, cel puțin nu în această perioadă. Eu am afla când eram la servici, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare. M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică. Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam al el și îmi dădeau lacrimile." , a declarat Marinela.

Citeste si: De ce sunt mai puține flori la moartea Reginei Elisabeta a II-a, față de moartea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Ultima imagine cu Regina Elisabeta in public. Detaliul pe care multi l-au ignorat..- bzi.ro

Când va naște Mary?

De când a aflat că este însărcinată, viața Marinelei s-a schimbat radical. Aceasta a devenit pofticioasă, foarte atentă la sănătate, dar și mai sensibilă. Împreună cu iubitul ei, Robert, ne-a dezvăluit când se preconizează că ar trebui să nască.

"Am făcut toate analizele posibile, chiar și cele suplimentare, care nu erau nevoie, să fim siguri că este totul în regulă. Eu sunt însărcinată de la patru săptămâni, dar am ținut totul ascuns pentru că am vrut să mă asigur că este totul în regulă. A crescut burtica, se vede cât de cât. Trec de la o stare la alta, acum sunt supărată, acum sunt fericită, am tot felul de stări dinastea, sunt obosită non-stop. Am început să am pofte. Prima poftă pe care am avut-o a fost salam de biscuiți, eu care nu mănânc așa ceva.(...) Urmează să nasc în martie, pe 5 e ultimul termen, atunci sunt programată.", a mărturisit Marinela Mavrodin, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!