Cum a ajuns Diana Șoșoacă avocat, deși mama și-a dorit să devină medic: "Am dus lupte grele în familie și am câștigat"

Avocata Diana Șoșoacă a povestit în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" cum a ales această meserie, deși mama sa și-a dorit să devină medic. De mică a fost o bătăioasă și a luptat pentru drepturile celor din jur, astfel că visul de a deveni un avocat de succes a devenit realitate.

Diana Șoșoacă: "Era de ajuns un medic genial în familie"

Drumul spre această carieră i-a fost ghidat de unchiul său, Haralambie Bălănescu, fostul președinte al Tribunalului Prahova.

Mama Dianei Șoșoacă este medic și și-a dorit ca fiica sa să urmeze aceeași cale. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, senatoarea a povestit cum a devenit avocat.

"Cred că mi-a fost scris în stele să ajung avocat. A fost o dorință de-ale mele extraordinară. Eram întotdeauna avocatul tuturor abuzați, bătuți, certați de părinți, certați de profesori. Nu eu am vrut să fiu medic, mama mea a ținut neapărat să fiu medic, însă era de ajuns un medic genial în familie, nu aș mai fi avut loc și eu. Așa că fiecare cu drumul lui.

Diana Șoșoacă, avocatul Marinei Almășan în procesul de divorț cu Victor Socaciu

M-am zbătut să fiu avocat, pentru că mama mea e o femeie foarte impetuoasă, își impune punctul de vedere, e o leoaică, eu un scorpion, așa că am dus lupte grele în familie și am câștigat, am devenit avocat. Unchiului îi datorez această dragoste și acest drum, pentru că el mi-a arătat acest drum, drumul dreptății.", a mărturisit Diana Șoșoacă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ca avocat, Diana Șoșoacă a intrat în atenția publică în urmă cu aproximativ 10 ani, când a reprezentat-o pe Marina Almășan în procesul de divorț cu Victor Socaciu. A câștigat toate procesele în favoarea prezentatoarei tv. Nu este singurul caz, pentru că avocata Diana Șoșoacă spune că a acâștigat aproape toate procesele.

"Toți clienții îmi sunt recunoscători, pentru că am un procentaj de câștig de peste 99% al proceselor și le-am fost nu numai un avocat, cât un foarte bun prieten. Marina a avut o situație destul de gravă și într-adevăr nu m-am luptat doar cu nedreptățile unui proces de divorț și drepturile copilului, căci aici a fost problema, dar m-am luptat cu un întreg sistem de relații, întreg sistem politic și nu a fost deloc ușor, dar am învins, ca întotdeauna.", a declarat Diana Șoșoacă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".