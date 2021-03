Cum a ajuns o româncă de la Chefi la cuțite vedetă de televiziune în Coreea de Sud. „Am făcut România cunoscută acolo!” Povestea incredibilă de viață a Eugeniei Pop Lee

In articol:

Eugenia Pop Lee are 52 de ani și este din orașul Reghin, județul Mureș. Românca a participat la Chefi la cuțite 2021 și i-a dat pe spate pe jurați cu povestea sa incredibilă de viață, ce pare desprinsă din filmele romantice cu final fericit.

Cine este Eugenia Pop Lee de la Chefi la cuțite 2021

O prezență deosebită și-a făcut apariția în audițiile Chefi la cuțite 2021, din sezonul 9. Eugenia Pop Lee este un adevărat personaj, care a trăit ceea ce mulți oameni nu ajung să experimenteze nici măcar o dată în viață.

Citeste si: Cătălin Scărlătescu s-a afișat pe internet alături de o domnișoară: „Ea are umor, eu doar haz.” Fanii au luat-o razna

În urmă cu 27 de ani, Eugenia Pop Lee avea să-și întâlnească marea iubire și pleca în Coreea de Sud alături de bărbatul vieții sale. Acolo, românca a trecut prin multe provocări, însă a reușit să-i facă față soacrei sale exigente și să-și construiască o carieră în televiziune.

Eugenia Pop Lee, alături de soțul ei

La vremea când avea doar 25 de ani, deși logodită cu un neamț, românca l-a cunoscut pe viitorul său soț, pe nume Byeong Mun Lee, din Coreea de Sud. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară în Mangalia și a fost dragoste la prima vedere. Neînfricată, Eugenia Pop Lee s-a despărțit de iubitul său de atunci și a ales să-și urmeze inima.

Mai mult, aceasta a decis să se mute din România în „Țara dimineților liniștite”, pentru a fi alături de bărbatul ei, în ciuda diferențelor culturale.

Cei doi s-au căsătorit și au plecat împreună în Seul, capitala Coreei de Sud, unde au locuit pentru câteva luni de zile alături de mama lui Byeong Mun Lee. Acomodarea a fost dificilă pentru Eugenia Pop Lee, pentru că se simțea Guliver în țara piticilor, ea fiind o femeie blondă și înaltă, cu ochi albaștri, ceea ce o făcea să iasă mereu în evidență.

„Soacra m-a primit cu mâncarea asta. Când am intrat în casă, toată lumea era minionă, mă simțeam ca Gulliver. Se uitau la mine ca la extratereștri. Am dormit pe jos, a trebuit să mă obișnuiesc. Mâncare a fost o problemă, am trecut pe orez. Am mâncat orez cât pentru tot neamul Pop. Totul era foarte iute. Mi-a fost foarte greu, spuneau că indiferent ce fac eu nu e bine. Nici în ziua de azi nu mă simt ca acasă acolo. M-am împăcat și cu soacra, eram regină, nu mai făceam nimic. A văzut soacra că am grijă de băiatul ei, de soțul adică, i-am luat și cele două fiice pe care le avea deja și le-am îndrăgit din prima”, a povestit românca.

Citeste si: Cine e Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui chef Sorin Bontea. „Trebuie să-mi urmez acest vis!”

Citeste si: Criminalul de la Onești, mesaj de pe patul de spital: ”Îmi iau un pistol și te împușc în cap!”- bzi.ro

Mai mult, ea a mărturisit că relația cu soacra ei a fost deficitară și i-a fost greu să învețe conduita coreencelor într-un timp atât de scurt, deși familia soțului ei avea așteptări mari în acest sens. Românca spune că dormea pe jos și nu putea mânca de fiecare dată când îi era foame, pentru că membrii familiei luau masa de două ori pe zi.

„Am lăsat mamă, tată, tot. Mi-am luat soțul și am plecat în Țara dimineților calme, așa cum este numită Coreea. A fost foarte greu, mai ales cu limba și că stăteam cu soacra. Ei se așteptau să mă dau după regulile lor de cum am ajuns”, a mărturisit concurenta.

Pentru că nu mai suporta certurile cu soacra și îi era greu să accepte toate schimbările brusc, Eugenia Pop Lee a decis să plece de acasă după doar trei luni de zile, ajutată de o româncă stabilită în Seul. Totuși, ea nu a divorțat de soțul ei, care în cele din urmă a ales să o urmeze.

Eugenia Pop Lee de la Chefi la cuțite 2021, vedetă de televiziune în Coreea de Sud

Românca a învățat limba coreeană în timp ce muncea la o fabrică de asamblat componente pentru video și audio. Întâmplarea face ca într-o noapte în care a mers la un club, un coreean să o remarce. Acesta nu s-a lăsat până nu a convins-o să dea o probă pentru televiziune și astfel a început cea mai frumoasă aventură pentru Eugenia Pop Lee.

Citeste si: Cine sunt câștigătorii din toate sezoanele Chefi la cuțite

Din anul 1997 și până când a revenit în România, românca a ajuns să joace în filme și să aibă propriile emisiuni tv și radio. Ea a povestit în cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite că este mândră de cariera ei, pentru că a reușit performanța de a face cunoscută România în Coreea de Sud.

„Am colindat țara cu camera după mine, eram reporter. Am filmat peste tot, am avut colțul meu special, săptămânal, într-o emisiune. Mergeam la cules de alge, la prins de pește, la pescuit scoici. Le munceam, le făceam, apoi le prezentam live în studio: Experiențele lui Jeni. Așa m-am apucat și de televiziune. Erau și emisiuni în engleză, dar cele mai multe în limba coreeană.

Am refuzat mereu să vorbesc de rău România, fiindcă sunt mândră că sunt româncă. Am avut și probleme, în fine. Și, când am avut ocazia, m-am îmbrăcat în costum tradițional(...). Știau mulți că sunt Jeni din România. Cred că am avut o părticică de contribuție la a face România cunoscută acolo. Sunt neam de dac, dacă nu îmi iubeam soțul nu mergeam în ruptul capului acolo”, a mărturisit concurenta.

Eugenia Pop Lee, în audiții la Chefi la cuțite 2021

Obișnuită cu camerele de filmat, Eugenia Pop Lee nu pare să fie emoționată că se află în audiții la una dintre cele mai urmărite emisiuni tv din România. Ea s-a emoționat până la lacrimi doar când a vorbit despre țara în care s-a născut.

Eugenia Pop Lee , în audiții la Chefi la cuțite 2021

Totuși, pentru a-i impresiona pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, concurenta a ales să gătească un preparat tradițional coreean. Ea s-a prezentat în fața juraților cu o supă de alge cu carne de vită, denumită Miyuk Gook, despre care a dezvăluit că este un preparat pe care coreenii îl mănâncă în loc de tort în ziua aniversării lor.

Pentru preparatul său, Eugenia Pop Lee a primit din partea celor trei chefi două cuțite, suficiente însă pentru ca românca să treacă în etapa următoare.