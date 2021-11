Cum a ajuns Oana Zăvoranu în echipa lui Cristian Popescu Piedone și când s-a mai implicat în politică

In articol:

Oana Zăvoranu este absolventa Colegiului Național „I.L.Caragiale” și a Universității „Titu Maiorescu” din București. Aceasta și-a început cariera în televiziune la începutul anilor 2000 ca moderatoare a emisiunii „Vară pentru doi”.

Oana Zăvoranu s-a angajat la Primăria Sectorului 5

Aceasta a jucat în celebrul serial „La Bloc” în anul 2002, fiind și primul său rol într-un serial de televiziune. Focoasa brunetă a ocupat roluri principale în telenovelele „Numai iubirea” și „Păcatele Evei”.

Oana Zăvoranu a surprins întreaga Românie cu mesajele și fotografiile de pe conturile personale de socializare în care era alături de Cristian Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5 al Capitalei.

Oana Zăvoranu și Cristian Popescu Piedone

Potrivit mesajului pe care Oana l-a postat alături de fotografii, aceasta va lucra pentru primăria condusă de Piedone. Se pare că Oana este consilierul de imagine al primarului, iar atribuțiile sale vor fi legate de relația cu mass-media, după cum ea însăși a declarat în cadrul emisiunii Extra Night Show.

„Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătita, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar bani publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut, mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz. Mi-am descoperit și calități de bun manager, bun gospodar, așa sunt eu în casa mea, în business-urile mele, mi le gospodăresc eu cu soțul meu, dar mai ales în primul rând cu mine.”

Contactat de echipa hotnews.ro Cristian Popescu Piedone a oferit și el o declarație în legătură cu rolul Zăvorancei. Iată care au fost cuvintele primarului: „Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când făcea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului.”

Oana Zăvoranu nu este străină de politică! Iată în ce partid a activat

Oana Zăvoranu nu este la primul contact cu politica. Fiica regretatei Mărioara Zăvoranu a fost membră a Partidului România Mare (PRM) începând cu anul 2006. Aceasta a ocupat funcția de consilier de imagine al președintelui partidului, Corneliu Vadim Tudor.

Doi ani mai târziu Vadim Tudor îi anunța candidatura Oanei pentru un post de deputat sau senator. „Este o imensă onoare, pentru că acest om mi-a făcut surpriza şi m-a pus în dreapta lui. Mai mult, sunt perfect conştientă de imensa povară care va plana pe umerii mei.", au fost cuvintele Oanei Zăvoranu de la acea vreme.

Surse: hotnews.ro, evz.ro, dcnews.ro, telegrafonline.ro