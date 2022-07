Cum a ajuns Theo Rose să joace într-un serial românesc? Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: "Nu am avut niciun fel de așteptare!"

In articol:

Theo Rose a anunțat recent că a primit primul ei rol într-un serial românesc. Artista, care a cunoscut un succes răsunător în ultimii ani, a mărturisit că totul a pornit, de fapt, dintr-o joacă.

Fără să-și facă prea multe așteptări în acest sens, vedeta a mers la casting, iar ulterior a avut parte de o surpriză de proporții.

Cum a ajuns Theo Rose să-și facă debutul în actorie?

Theo Rose a povestit că a aflat despre serial de la una dintre cunoștințele sale. Fără să stea prea mult pe gânduri, artista a decis să participe la casting și să-și încerce norocul. Deși inițial a fost sceptică și a luat totul mai mult în joacă, vedeta a avut parte de o adevărată surpriză, căci a fost anunțată ulterior că a primit un rol important în cadrul proiectului, alături de actori renumiți din România: "M-am dus la casting exact într-o joacă, așa. Cineva m-a sunat și mi-a spus că se dă casting pentru un serial. “Du-te și tu să vezi dacă faci ceva acolo! Îți trimit scenariul, învață alea și du-te!” Așa am și făcut, eu eram chiar la munte, am învățat replicile în mașină, în drum spre București, am fost, am dat castingul, am intrat ca un soare, m-am distrat, mi-a plăcut foarte tare la casting.

M-am bucurat de experiență, pentru că nu am avut niciun fel de așteptare. Am învățat că orice probă dau pentru orice, e o lecție pentru mine, e un prag pe care îl depășesc. Așa că nu mai refuz deloc, nimic, pentru că sunt convinsă că din fiecare chestie pe care o fac, am de învățat. M-am dus, am făcut acolo cât m-a dus capul să fac, după care am fost sunată ulterior, spre marea mea mirare, și am primit vestea că am luat rolul acesta. Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta.", a povestit Theo Rose, pentru playtech.ro.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, despre rolul pe care îl va interpreta în serial

Theo Rose a vorbit și despre personajul pe care îl va interpreta în serial. Artista a mărturisit că joacă rolul unei avocate de succes, care este și fiica capului mafiei: "Vera este o tipă responsabilă, așa cum sunt și eu, îi place să afle adevărul, privește foarte mult în ochi oamenii cu care interacționează, lucru pe care și eu îl fac și e o tipă unsă așa cu toate alifiile care a trăit prin foarte multe medii, cunoaște cumva mai multe nuanțe ale vieții și ale personalității ei, exact ca mine.

Are latura feminină mult mai accentuată. Are un statut social, este fata unui cap mafiot, este avocată totodată, deci are un rol foarte important care implică multe riscuri, trebuie să apere mafia și atunci ea exploatează foarte mult latura asta feminină, se folosește de ea ca să câștige foarte multe dintre cazuri.", a mai spus Theo Rose.