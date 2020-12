Cum a ajuns Viviana Sposub să lucreze în televiziune! A spus-o direct: „Aspectul fizic a fost o componentă importantă”

Viviana Sposub a ajuns în primele pagini ale presei după ce s-a cuplat în cadrul unei emisiuni de televiziune cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Frumoasa tânără l-a cucerit pe actor și, deși mulți nu credeau în relația lor sau în sinceritatea sentimentelor, ei au continuat să formeze un cuplu chiar și după ce s-au întors din show.

Viviana Sposub și-a dorit de mică să lucreze în televiziune

Într-un interviu, Viviana Sposub, care este acum coprezentatoarea unei emisiuni din România, a vorbit despre cum și-a început ea cariera. Tânăra care se iubește cu George Burcea a recunoscut că aspectul fizic a ajutat-o mult.

„Visul de a fi pe micile ecrane a fost în mintea și sufletul meu întotdeauna. Pentru asta m-am pregătit de mică! (…) Dacă în primul an de facultate m-am concentrat doar pe studii și nu am mai făcut nicio acțiune către pasiunea mea, în al doilea an de facultate am decis să fac ce îmi spune inima. Am urmat cursurile de televiziune și m-am perfecționat, iar prima oportunitate de a-mi începe cariera în televiziune nu a întârziat să apară”, a povestit Viviana Sposub pentru VIVA!.

„Aș fi cea mai ipocrită să spun că aspectul fizic nu a fost o componentă importantă în cariera mea! Dar am înțeles că frumusețea exterioară este vremelnică și de aceea am atât de mare grijă să mă păstrez frumoasă pe interior, să investesc în mine, să mă dezvolt și să transmit în jurul meu doar energie pozitivă! Oamenii sunt atrași de energie, nu de aspect. E mișto totuși dacă le valorifici pe ambele!”, a mai completat iubita lui George Burcea pentru sursa mai sus citată.