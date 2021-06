Cum a cunoscut-o Cătălin Moroșanu pe Georgiana, soția lui: ”Eram la liceu. Puneam fiecare câte un leu să luăm o napolitană”. Sunt împreună de 19 ani și își doresc încă un copil

In articol:

Cătălin Moroșanu, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Survivor România, a făcut dezvăluiri incredibile din viața personal, despre relația cu soția lui, Georgiana, dar și despre faptul că-și mai dorește un copil, pe lângă fetița pe care o au deja.

Citeste si: Jador, Moro și Lino sunt ”o forță”. Cei trei faimoși de la Survivor au lansat hit-ul mult așteptat: ”Acest proiect a fost conceput pe plajă în Republica Dominicană”

Marele campion a povestit cum a cunoscut-o pe iubirea vieții lui, cu care este împreună de 19 ani, dar și cum a rezistat frumoasa relație pe care o au.

„ Faceam amandoi naveta cu trenul. In tren ne-am cunoscut. Eu urcam de la o statie, ea de la alta. Ne-am cunoscut, credeam ca n-am nicio sansa. Eram la liceu. Mi-a placut foarte mult de ea. N-aveam incredere in propriile mele forte. Incetul cu incetul ne-am cunoscut. Puneam fiecare cate un leu si luam o napolitana. Tocmai pentru asta Georgiana este o femeie extraordinara. Am crescut impreuna, ne-am educat unul pe altul, ne-am iertat unul pe altul. Chestia asta ne-a ajutat sa ramanem impreuna.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ne-am casatorit in 2012. 9 ani de casnicie si de relatie 19. Copilul ne-a unit foarte mult, iti da un sens in viata. In momentul in care am avut-o pe Natalis am devenit din ce in ce mai responsabil, mi s-au schimbat perceptiile”, a povestit Moroșanu despre relația lui cu Georgiana, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Cătălin Moroșanu vrea să fie din nou tătic

Faimosul de la Survivor România 2021 își dorește să fie din nou tătic. Acesta a mărturisit că i-a spus Georgianei să devină din nou părinți, acum cât e timpul.

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Jador și Bogdan Mocanu s-au certat! Ce legătură a avut Cătălin Moroșanu?

” Imi doresc foarte mult, i-am zis: ”băi, femeie, hai sa mai facem un copil. Imbatranesti, imabatranesc, acum e momentul. Ca dupa 40 de ani mai greu ramai insarcinata. Chiar ne dorim sa mai avem un copil. Ma gandesc din nou sa fiu tatic, m-ar ajuta foarte mult.

Ea nu e genul de persoana care vrea sa fie celebra, sa apara la televizor. Ea e blanda, e exact opusul meu. Faptul ca ne-am completat unul pe altul, ne-a ajutat foarte mult”, a mai spus Cătălin Moroșanu.