Cum a fost cucerită Carmen de la Sălciua de Marian Corcheș? Artista a spus pentru prima dată ce a atras-o la logodnicul ei

In articol:

Carmen de la Sălciua este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântăreața se află mereu în topul preferințelor românilor.

De ceva timp, Carmen de la Sălciua trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său de viață, Marian Corcheș, iar cei doi amorezi radiază de fericire atunci când sunt unul în prezența celuilalt. Cu câteva luni în urmă, Marian Corcheș și-a luat inima în dinți și i-a adresat marea întrebare blondinei, aceea dacă își dorește să fie soția lui, iar bineînțeles, răspunsul cântăreței a fost cel mai sincer ”DA”.

Citeste si: Cum reacționează Carmen de la Sălciua la avansuri? Artista a vorbit mai mult decât trebuia: „Accepți ușor...?”

De asemenea, recent, Carmen de la Sălciua a făcut o postare pe pagina personală de Instagram, acolo unde a enumerat câteva calități ale bărbatului perfect, de care orice femeia s-ar îndrăgosti, la fel cum a făcut-o și ea. Despre ce este vorba?

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Unele femei se îndrăgostesc atunci când le faci să râdă”

Carmen de la Sălciua radiază de fericire, iar bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, Marian Corcheș, a fost pe placul blondinei încă de la prima întâlnire.

Citeste si: Dovada că Marian Corcheș este bărbat de casă! Artista este răsfățată la maxim de logodnicul ei: „Așa iubit?”

Nu de mult, cântăreața a făcut o postare pe internet, publicând o fotografie cu logodnicul ei, alături de care a scris și un mesaj, enumerând câteva calități ale bărbatului perfect, de care orice femeia s-ar îndrăgosti.

„Și poate nu ați înțeles dar unele femei se îndrăgostesc atunci când le faci sa rada,când le susții și ești acolo in fiecare moment din viața lor !”, a scris Carmen de la Sălciua, în dreptul imaginii cu Marian Corcheș.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Carmen de la Sălciua (@carmendelasalciua)

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș și-au deschis pensiune

Carmen de la Sălciua este tare fericită, asta pentru că pe lângă cariera pe care o are în domeniul muzical, acum se ocupă și de afaceri, alături de logodnicul ei. Cântăreața a precizat că, Marian Corcheș este titular, însă ea îi este alături în toate deciziile.

"Pentru pensiune avem și oameni care lucrează, dar bineînțeles că acum, în perioada asta de început, o să fim și noi pe acolo. E un pic cam greu cu timpul. Toată lumea se plânge de timp, mai ales că eu am și evenimente în timpul săptămânii, nu am timp să mă odihnesc așa cum ar trebui. Deja au venit câțiva turiști la pensiune. Avem deocamdată câteva camere. Azi am deschis-o, dar din păcate nu am reușit să îi facem nici inaugurarea, pentru că eu sunt plecată la Satu Mare, cânt acolo, el este cu mine și am zis că o deschidem așa. Nu e afacerea mea, e a iubitului meu. Nu am investit aici nimic, așa l-am cunoscut, având această pensiune. Între timp, l-am ajutat cu anumite idei, pentru că arăta într-un alt fel pensiunea și am început renovările. S-au făcut toate după ideile mele, ale lui, am împrospătat stilul pensiunii.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Pensiunea lui Carmen de la Sălciua și a lui Marian Corcheș