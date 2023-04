Cum a fost, de fapt, copilăria lui Alex Bourceanu? Părinții fostului mijlocaș s-au confruntat cu probleme financiare, după Revoluția din 1989: „Din anumite puncte de vedere am suferit”

In articol:

Alex Bourceanu a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit public despre copilăria sa, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive. Fostul mijlocaș și fostul jucător al Echipei Naționale de fotbal a făcut o serie de dezvăluiri despre părinții lui, dar și despre ce s-a întâmplat în familia sa după Revoluția din 1989.

Alex Bourceanu, despre părinții lui: „Ei și-au dat tot interesul”

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, Alex Bourceanu a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa, iar printre subiectele despre care a vorbit s-a numărat și cel legat de copilăria lui.

Fostul fotbalist a dezvăluit că, din câte își mai amintește, a avut o copilărie frumoasă, iar părinții lui au făcut tot posibilul pentru a nu-i lipsi nimic, în ciuda problemelor de ordin financiar pe care le-a avut familia lui după Revoluția din 1989.

„Din tot ce îmi mai amintesc a fost frumos. Bineînțeles, creierul nostru construiește povestea, amintirile, în favoarea noastră, dar per total a fost frumos. Sigur că au fost probleme, pentru că părinții mei fiind amândoi ingineri metalurgi, imediat după Revoluție metalurgia a mers în jos, total, și pentru ei a fost foarte complicat să găsească slujbe la nivelul educației lor și asta a dus într-o altă zonă decât cea în care fuseseră educați. (...) Sigur că situația noastră financiară nu a fost cea mai potrivită și din anumite puncte de vedere am suferit, dar per total, la nivelul nostru de copii, nu, mai degrabă ei au fost afectați decât am fost afectați noi.(...) Ei și-au dat tot interesul și au făcut tot ce se putea să se facă, dată fiind situația.”, a povestit Alex Bourceanu, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.