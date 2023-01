Cum a fost surprins Cheloo în urmă cu puțin timp? Nimeni nu se aștepta să îl vadă pe rapper în această ipostază: „Am trăit să-l văd”

In articol:

Cheloo este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din România. Acesta a devenit cunoscut alături de trupa Paraziții, care s-a bucurat de un succes răsunător în urmă cu câțiva ani.

Recent, vedeta a postat un videoclip pe rețelele de socializare, care i-au lăsat cu gura căscată pe cei ce îl urmăresc.

Postarea ce i-a surprins pe fanii lui Cheloo

Toată lumea îl cunoaște pe Cheloo ca fiind o persoană foarte serioasă și care nu prea este văzută zâmbind. Acesta și-a obișnuit fanii cu sarcasmul și comportamentul său dur și nimeni nu îl poate percepe pe acesta altfel. Recent, vedeta și-a surprins cu adevărat fanii după ce a postat un videoclip cu totul și cu totul neașteptat. În filmuleț, artistul este cu zâmbetul până la urechi și se bucură de zăpadă.

„Hai acasă la zăpadă 2”, a scris vedeta pe contul său de Instagram.

Ce mesaje a primit artistul de la fani

Cum fanii acestuia nu văd astfel de imagini prea des, comentariile nu au întârziat să apară. Din mesajele pe care aceștia le-au lăsat la postarea făcută de Cheloo se poate observa surprinderea pe care au avut-o văzându-l pe rapper într-o astfel de ipostază.

„Am trăit să-l văd pe Cheloo pe sanie”; „ Vai nu pot să cred că te dai cu sania”; „Super! Amintiri din copilărie”, au fost doar câteva dintre zecile de mesaje ale fanilor.

Fobia de care suferă Cheloo

Cheloo a mărturisit în cadrul unui show al cărui este jurat că are o fobie la care nime nu nu se aștepta. Acesta a dezvăluit că are arahnofobie, adică artistul urăște păianjenii.

,, Am arahnofobie, bine că nu ai vorbit de păianjeni, deci nu sport păianjenii. Am o scârbă și o silă totală, deci trebuie să îi omor cum îi văd. Da,da da, deci îi urăsc! Am fost înconjurat de proști, cretini și păianjeni toată viața”, a declarat artistul.