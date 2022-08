Cum a fost vizat fiul lui Adrian Năstase de un atac terorist! „Mesajul era pentru mine, iar grenada îl viza pe fiul meu”

In articol:

O lume întreagă este stupefiată după ce Daria Drughin, fiica ideologului lui Vladimir Putin, a sfârșit într-un incident terorist odios. Tânăra s-a urcat în autoturismul personal, însă nu a mai ajuns niciodată la destinație, căci mașina a sărit pur și simplu în aer.

În aceste momente, Rusia este în alertă, iar forțele speciale îl caută pe autorul atentatului. Din primele informații, se pare că în spatele incidentului ar sta, de fapt, o spioană de origine ucraineană.

Adrian Năstase a vorbit despre incidentul care i-a pus pe oficialii de la Moscova în alertă în cea mai recentă postare de pe blogul său personal. Fostul ministru a vorbit, de asemenea, și despre atentatul terorist care i-a vizat familia, mai exact pe fiul său.

Adrian Năstase, despre incidentul terorist care îl viza pe fiul său: „A solicitat o sumă mare de bani ca să se oprească”. Ce s-a întâmplat în curtea liceului unde învăța fiul său

S-au împlinit două decenii de când familia lui Adrian Năstase a fost vizată de un atac terorist. Se pare că în spatele incidentului a stat un fost angajat al MAPN, care avea asupra sa mai multe dispozitive explozibile furate dintr-o unitate. Bărbatul i-a cerut o sumă colosală de bani fostului ministru pentru a nu-i ucide copilul, însă pentru că nu a primit ce a vrut, el a detonat o grenadă în curtea liceului unde învăța, la acea vreme, Andrei.

Din fericire, acesta nu se afla la locul unde a explodat grenada, însă cinci colegi de-ai săi nu au fost la fel de norocoși.

„Se implinesc, in curand, 20 de ani de cand a avut loc in Romania, dupa Revolutie, primul atentat terorist, in principal ca o amenintare la adresa mea si a familiei mele. La 6 noiembrie 2002, un fost angajat al MAPN care fusese dat afara din armata in 1999, dupa ce a sustras grenade si zeci de cartuse dintr-o unitate militara, a detonat una dintre grenadele furate in curtea Liceului Jean Monnet, ranind cinci elevi si distrugand bunuri materiale. El ceruse bani si solicita o suma mare ca sa se opreasca.

Mesajul era pentru mine, ca premier, iar grenada de la Jean Monnet il viza pe fiul meu, Andrei. In acea zi si sotia mea era la cancelaria liceului. Din fericire, Andrei nu era in curtea scolii atunci dar alti cinci copii au fost raniti”, a povestit Adrian Năstase pe blogul său personal.