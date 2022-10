Cum a încercat fratele Cristinei Pucean să-i păcălească pe judecători? Gestul făcut de Florin pentru a scăpa de închisoare

In articol:

Fratele dansatoarei Cristina Pucean este condamnat la închisoare pentru trei ani și opt luni, acuzat de pornografie infantilă.

Recent, Florin Dan Pucean a solicitat o întrerupere a pedepsei, pe motivul unor probleme medicale. Judecătorii au explicat că vor accepta cererea, cu condiția de a demonstra cudocumente cele susținute în cerere:

„Se emite adresă la locul de detenţie pentru a comunica acte/înscrisuri medicale din care sa rezulte dacă petentul este în evidență cu afecțiuni medicale/cronice și o copie a MEPI în executarea căruia se află acesta. Se emite adresă către locul de detenţie pentru a ne înainta o declaraţie a petentului din care să rezulte dacă a formulat cererea de întrerupere a executării pedepsei, dacă şi-o menţine şi dacă este de acord cu efectuarea expertizei medico-legale”, a dispus instanța.

În cele din urmă, s-a aflat că Florin Dan Pucean nu avea dreptate, așa că cererea i-a fost respinsă: „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către contestatorul-condamnat PUCEAN DAN FLORIN împotriva sentinței penale nr. 2332 din data de 23.09.2022 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, pronunţate în dosarul nr. 15650/302/2022. Obligă contestatorul-condamnat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru asistenţa juridică obligatorie a contestatorului – condamnat, în cuantum de 340 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Definitivă”.

Motivul pentru care Florin Dan Pucean a fost condamnat la închisoare

Atât mama, cât și sora lui Florin Dan Pucean, îi iau apărarea și declară că totul ar fi un șantaj din partea fostei iubite.

Cristina Pucean a declarat că fratele ei ar fi fost șantajat de o minoră cu care ar fi întreținut relații sexuale și pe care a pozat-o în ipostaze indecente. Pucean a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru pornografie infantilă și la doi ani de închisoare pentru relații sexuale cu un minor. În final, Florin Dan Pucean a fost condamnat la trei ani și opt luni de închisoare.

Celebra dansatoare a mărturisit că minora care l-a reclamat pe fratele său are alte intenții, șantajându-l știind că familia are bani: „Minora care l-a reclamat pe fratele meu, fosta lui iubită, are alte intenții. Au avut o relație, s-au despărțit, iar acum ne șantajează, ca să rămână în familia noastră, știind că avem bani. Fiindcă este vorba despre un șantaj, nu pot oferi prea multe detalii”, a susținut dansatoarea Cristina Pucean.

Mama lui Florin Dan Pucean, susține delarațiile fiicei sale, mărturisind că minora vrea să îi facă rău fiului ei: „Este vorba despre fosta iubită a fiului meu. Ea a depus plângerea. Are 17 ani, au avut o relație, s-au certat, iar acum vrea să îi facă rău. Într-adevăr, fiul meu este arestat în prezent”, a explicat femeia.

Fratele Cristinei Pucean a apelat la o altă strategie pentru a scăpa de închisoare

Inculpatul a decis să prezinte mai multe probe în instanță, așa că verdictul a fost deocamdată amânat. Acesta a decis să depună caracterizări și recomandări care să dovedească că a urmat o bună conduită în societate, la locul de muncă și în familie, anterior comiterii faptei, dar și după comiterea acesteia.

Deși aceste probe nu îi demonstrează nevinovăția, mărturiile colegilor de celulă, a prietenilor și familiei, ar putea să îi facă pe oamenii legii să îi dea o condamnare mai ușoară sau una cu suspendare. Situația tânărului este, totuși, dificilă deoarece a mai avut o condamnare de trei ani, într-un dosar DIICOT pentru țepe pe internet.

Florin Dan Pucean, arestat în 2013, pentru țepe pe internet

Fratele celebrei dansatoare, Cristina Pucean, a fost condamnat cu suspendare, în 2013, după ce a țepuit peste 200 de persoane, împreună cu mai mulți complici.

Potrivit rechizitoriului DIICOT, grupul a creat peste 700 de conturi fictive pe un site de comerț online, unde puneau în vânzare telefoane mobile de ultimă generație, pe care nu le dețineau, pentru sume cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei. Telefoanele se puteau cumpăra doar cu plata unui avans, iar după încasarea avansului, clienții erau sunați de un presupus curier care le solicita achitarea integrală pentru a putea livra telefonul. Clienții realizau că au fost înșelați abia după ce vedeau că nu primesc coletele, iar când încercau să îi sune pe infractori, aceștia nu răspundeau.

Anchetatorii au identificat 200 de persoane înselate, iar prejudiciul a fost de 50.000 de lei, doar pentru intervalul iunie 2012 – ianuarie 2013. Prejudiciul nu a fost recuperat, infractorii declarând la audieri că au jucat banii la aparatele de noroc și cazinouri în București. Florin Dan Pucean a primit cea mai mare condamnare, fiind găsit vinovat pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup în vederea comiterii de infracţiuni, fraudă informatică în formă continuată şi înşelăciune în formă continuată. Astfel, acesta a primit pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de opt ani.

