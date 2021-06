Cum a inventat Alex Velea trapanelele, noul gen muzical la modă în România: "La școală am făcut canto clasic, dar îmi place ritmul de manea"

In articol:

Alex Velea a inventat trapanelele într-o tabără, iar ideea sa a prins la public, pentru că piesele sale sunt în top, cu milioane de vizualizări.

Cum a inventat Alex Velea trapanelele, noul gen muzical la modă în România

Alex Velea și Jador[Sursa foto: Captură YouTube]

Alex Velea a spus că a inventat trapanelele într-o tabără de creație, unde a primit provocarea să facă o manea într-o oră.

"Trapanele înseamnă o mixtură dintre cele două stiluri, trap cu manele. Doar că muzica noastră implică mai multe stiluri. Avem și reggaeton, dancehall…

Eram într-o tabără de creație la Borșa, unde în același timp avea loc și un concurs. Am avut mai multe provocări de făcut, iar echipa noastră de producție a fost contra altor două, ale lui Adda și Vanotek. Una dintre sarcini era să facem o manea într-o oră.

Apăruse și Macanache pe acolo: „Eu știu că faceți numai nebunii de-alea blanao, dar..” (Râde) Nu era în filmul ăla, dar e tovarășul nostru.

Oricum, noi toți suntem cu manelele. Suntem veniți de la periferie și am crescut cu manelele. La mine se auzeau în casă și le ascultam de unul singur, că-mi plăceau. Și cu rap, trap, snap și toate astea.", a declarat Alex Velea pentru vice.com.

Alex Velea cântă și produce manele, deși a studiat canto clasic la școală

Cum a inventat Alex Velea trapanelele[Sursa foto: Captură YouTube]

În pandemie au luat naștere mai multe colaborări între artiști pop și cântăreți de manele. Însă, Alex Velea a inventat trapanelele și îmbină cu succes mai multe stiluri muzicale. Rezultatele de succes se văd în cifrele de pe youtube, unde piesele sale adună milioane de vizualizări.

"Doar că în viață am făcut și am studiat altceva. La școală am făcut canto clasic, ești nebun? (Râde) Dar ne place muzica asta orientală, ritmul ăsta de geampara, de manea.

În tabăra aia am făcut „Dau moda” și ne-am continuat drumul nostru de „pop-iști”, rapperi, trapperi. Doar că, între timp, alte case de producție au scos piese similare și mi s-a părut că ne iau banii de la gură. Am început să facem piese d-astea mai des și când ne-am dat seama că o facem mai bine decât alții și că avem succesul ăsta atât de mare, am zis să-i dăm înainte.

Pe de-o parte, te simți măgulit că cineva vrea să-ți ciordească rețeta, să facă un copy paste, pe de altă parte copia n-are valoare. Nu faci o Dacie să fie Merțan. Ne-am dat seama că asta vrem să facem și că publicul din ziua de azi asta își dorește, altfel, oricum, piesele și clipurile n-ar genera cifrele astea mari.

E o coincidență fericită că nouă ne place stilul ăsta. Avem peste 26 de milioane de vizualizări pe canalul YouTube. E uriaș pentru un canal pornit de la zero. Totul a crescut organic, pas cu pas.", a mai spus artistul într-un intervu pentru vice.com.

Alex Velea, colaborare cu Nelu Ploieșteanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Alex Velea a colaborat până acum cu mai mulți artiști din zona lăutărească printre care: Florin Salam, Jador, Nelu Ploieșteanu, Bogdan de la Ploiești, George Talent, Tzancă Uraganul și mulți alții.