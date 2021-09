Cum a orbit Ray Charles. Deși nu vedea, a fost unul dintre cei mai buni cântăreți ai muzicii soul

In articol:

Ray Charles este considerat una dintre legendele muzicii soul, care a schimbat cursul istoriei muzicii americane. A devenit cunoscut la nivel international datorită vocii inconfundabile, dar și modului în care a reuşit să-şi depăşească condiţia dată de deficienţa de vedere.

Cum a orbit Ray Charles, unul dintre cei mai buni cântăreți ai muzicii soul

Ray Charles s-a născut pe 23 septembrie 1930, în Albany, Georgia, dar a fost crescut în Greenville, Florida. Și-a manifestat interesul pentru muzică de la o vârstă fragedă, iar la vârsta de 5 ani a început să cânte la pian, interpretând prima piesă într-o cafenea locală.

La scurt timp de la înecul fratelui său, tragedie la care a fost martor, Ray Charles a început să-şi piardă vederea, urmând ca la vârsta de șase ani să fie diagnosticat cu glaucom, iar într-un an mai târziu era complet orb.

În perioada 1937-1945 a urmat școala pentru surzi și nevăzători, Sf. Augustin din Florida, unde a învățat să cânte la saxofon, clarinet, trompetă şi orgă, să scrie muzică în Braille, un sistem de scriere folosit de cei cu deficiențe de vedere, și să compună muzică.

A rămas orfan în adolescenţă, iar în 1947, cu 600 de dolari în buzunar a decis să-și încerce norocul în Seattle, unde a cântat în diverse trupe în stilul Nat King Cole şi Charles Brown.

După multe încercări eșuate, în 1949, a cunoscut succesul odată cu lansarea single-ului „ Confession Blues ”, în parteneriat cu Maxin Trio.

În 1954, cântărețul american s-a clasat pe primul loc în topul R & B cu piesa „I got a woman”, iar în 1960 respectiv 1961, a câștigat primul său premiu Grammy pentru melodia „Georgia on My Mind” și „Hit the Road, Jack”.

De-a lungul carierei a câștigat 17 premii Grammy, a lansat 76 de single-uri, precum „I can't stop loving you”, „Georgia On My Mind”, „We Are the World”, „America the Beautiful”, „Hit the Road Jack”, „Unchain My Heart”, „This Little Girl of Mine”, „Lonely Avenue”, „Busted”, „Night Time Is the Right Time”, piese care s-au clasat în topul celor mai vândute, şi a înregistrat peste 75 de albume.

Ray Charles a fost clasat pe locul 10 în lista celor mai mari 100 de artişti din toate timpurile şi pe locul 2 în lista celor 100 cei mai mari interpreţi ai tuturor timpurilor de către Revista Rolling Stone. Deși a fost una dintre legendele muzicii soul și a cunoscut succesul la nivel mondial, cântărețul nu şi-a uitat rădăcinile şi a donat milioane de dolari pentru acte de caritate destinate cauzei afroamericanilor, domeniilor educaţiei şi artelor.

Numitul geniul al soul-ului s-a stins din viaţă pe 10 iunie 2004, la reşedinţa sa din Beverly Hills, înconjurat de familie şi prieteni. Ultimul album al lui Ray Charles a fost "Genius Loves Company" și a fost lansat la doar câteva luni după moartea sa.