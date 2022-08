Cum a pregătit-o Adrian Alexandrov pe fetița lui și a Elenei Udrea pentru întâlnirea cu mama ei. Ce minciună a fost nevoit să îi spună: "Am avut grijă ca în timp să construim un scenariu"

In articol:

Elena Udrea și partenerul ei au discutat în nenumărate rânduri despre o posibilă vizită a fetiței lor în penitenciar.

Chiar dacă la început nu au fost deloc de acord ca micuța Eva să își vadă mama în închisoare, se pare că cei doi au reușit "să creeze un scenariu", pentru ca această întâlnire să aibă loc.

Adrian Alexandrov: "Am refuzat să o duc pe cea mică, să o pun în situația în care va trebui să vorbească cu ea printr-un geam!"

Adrian Alexandrov s-a gândit foarte bine înainte de a-și duce fetița în penitenciar pentru a-și vizita mama. Iubitul Elenei Udrea a mărturisit că până și el a avut un șoc atunci când a văzut-o pe blondină în spatele gratiilor și a trebuit să stea de vorbă cu ea printr-un geam, așa că a refuzat o astfel de întâlnire între Udrea și copilul lor: "M-am gândit că la un moment dat va fi nevoie să ajung și cu copilul acolo și va trebui să facem cam același lucru. Pe de altă parte, nu m-am așteptat ca în România să fie aceeași situație, în schimb am văzut că și aici, la primele mele întâlniri în detenția de la Ploiești, există totuși același dispozitiv de protecție și iarăși am luat în calcul situația în care va trebui să vin să o vizitez cu copilul acolo.

Am refuzat să o duc pe cea mică, vă imaginați că are 3 ani și 10 luni, după trei luni în care nu și-a văzut mama, să o pun în situația în care va trebui să vorbească cu ea printr-un geam. Nu! Am refuzat și bineînțeles și Elena a fost de acord.", a declarat Adrian Alexandrov, potrivit antena3.ro.

Adrian Alexandrov, alături de fetița lui și a Elenei Udrea [Sursa foto: Facebook]

Unde crede micuța Eva că se află mama ei?

Adrian Alexandrov a mărturisit că întâlnirea dintre Elena Udrea și fiica lor a avut loc în camera "Mama și copilul", amenajată special pentru deținutele care au copii. El a povestit că a pregătit-o din timp pe fetiță pentru această vizită și a fost nevoit să creeze un scenariu. Mai exact, micuța Eva știe că mama ei nu se poate întoarce momentan acasă, din cauza faptului că lucrează la birou: "Săptămâna trecută am avut prima vizită în camera "Mama și copilul". Adică a fost o întâlnire față în față între Elena și copilul ei și a fost mediul decent și ok în care această primă întâlnire, după atâta timp, ar fi trebuit să se desfășoare. Camera este ok, este amenajată cu jucării, pereții pictați. A fost o întâlnire OK, o întâlnire decentă. Noi am avut grijă ca în timp să reușim să construim un scenariu, pentru că ea (fiica lor- n.red.) este la vârsta în care încă poate fi ușor manipulată și i-am creat un scenariu în care mama este la birou, momentan nu poate să vină acasă, iar întâlnirea dintre cele două clar a fost emoționantă.

Elena s-a abținut cu greu să nu-și manifeste emoțiile. Pentru că vă dați seama că în mintea copilului trebuia să fie un moment de bucurie, iar dacă își vedea mama plângând totul se putea transforma într-o experiență traumatizantă, neînțelegând de ce după atâta timp mama ei, când o vede, începe să plângă. Este de ajuns că pedepsești un om pentru o infracțiune, poate fi că a furat un ou sau o găină, sau o infracțiune, sau un abuz în serviciu, dar nici eu nu am reușit să înțeleg de ce trebuie să pedepsești și un copil.", a mai spus Adrian Alexandrov, pentru sursa amintită.

Elena Udrea și fetița ei [Sursa foto: Facebook]