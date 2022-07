Cum a presimțit Daniel Onoriu că ceva rău i se va întâmpla: „A vrut Dumnezeu să trăiesc”. Pilotul de curse a stat în comă 55 de zile

In articol:

În urmă cu câteva luni, Daniel Onoriu a suferit o intervenție de micșorarea a stomacului, în Turcia, însă la revenirea sa în țară, situația lui medicală s-a înrăutățit, intrând astfel în comă. Mai bine de 55 de zile pilotul de curse a fost internat în spital, în București, iar medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de viață, însă familia a sperat continuu într-o minune.

Așa s-a și întâmplat, căci Daniel Onoriu a trecut peste cumpănă, chiar printr-o minune, iar recent, acesta a povestit că, de fapt, a simțit că ceva rău i se va întâmpla, însă divinitatea l-a ajutat să trăiască, spune el.

”Sunt nepocăit, și dacă mor acum, mă duc direct în iad. Te rog din tot sufletul meu, vino la mine să te rogi pentru mine și asta a făcut. A venit la mine, ne-am rugat, s-a rugat pentru mine. M-a liniștit, mi-a dat așa o căldură. Simțeam că mă duc în Rai dacă mor, eram liniștit. A vrut Dumnezeu să trăiesc. Am ținut post pentru prima dată în viața mea. Am fost un rebel. Vitezoman pe stradă, pe apă, la curse, pe asfalt. După ce am luat decizia de a mă pocăi, a început Dumnezeu să lucreze cumplit de tare cu mine și mi se deschid toate ușile. Mi s-a schimbat viața. Dumnezeu a început să mă ajute.”, a povestit Daniel Onoriu.

Daniel Onoriu a luat decizia de a se pocăi, imediat după ce a ieșit din comă

La scurt timp după ce a ieșit din comă, Daniel Onoriu a luat decizia de a se pocăi, iar de atunci lucrurile îi merg tot mai bine.

Acesta a dat chiar și un exemplu, povestind că înainte de pocăință, nașul său de cununie l-a înșelat cu suma de 68.000 de euro, iar acesta refuza să-i înapoieze banii pilotului de curse.

Însă, cu toate acestea, după ce s-a pocăit, Daniel Onoriu a reușit să recupereze respectiva sumă de bani cu ajutorul legii, însă și cu ajutorul divinității, potrivit spuselor sale.

De precizat este că, înainte de operația de micșorarea a stomacului pe care a suferit-o în Turcia, Daniel Onoriu cântărea 114 kilograme, iar acesta a fost încurajat de către apropiații săi să recurgă la intervenția chirurgicală, pentru a slăbi rapid.

”Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a povesit Daniel Onoriu în urmă cu ceva timp.