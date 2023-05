Cum a reacționat Adrian Minune când și-a văzut fiica, pe Karmen, împușcată la TV?: „E traumatizant pentru orice părinte”. Manelistul nu a putut să se uite la ultimele episoade din serial

In articol:

Karmen Simionescu se află de mică în lumina reflectoarelor și nici nu avea cum altfel, căci este fiica celebrului manelist Adrian Minune.

A cochetat cu muzica de la o vârstă fragedă, iar acum îi calcă pe urme tatălui său, fiind de mulți ani o artistă destul de ascultată și apreciată în România.

Puțini știau, însă, că tânăra are și altă pasiune în afară de muzică, actoria. Toți au rămas surprinși când au văzut-o la TV, interpretând un rol într-un serial, iar asta pentru că ea nu a vorbit public despre dragostea ei față de actorie niciodată.

Cei mai emoționați au fost, însă, părinții ei, Adrian Minune și Cati Simionescu, care sunt extrem de mândri de reușitele fiicei lor și au vorbit despre asta recent, în cadrul unui interviu.

Adrian Minune nu a putut să își vadă fiica în ultimele episoade ale serialului în care a jucat

Aproape plângând, manelistul a vorbit despre fiica lui, dar și despre personajul interpretat de aceasta în serial, care a avut un sfârșit tragic.

Chiar dacă este vorba doar despre un rol, niciun părinte nu poate să își vadă copilul rănit, bătut sau împușcat. Ei bine, nici Adrian Minune nu a putut să privească episoadele în care personajul interpretat de fiica lui a fost răpit, iar ulterior ucis, scenele fiind extrem de dure și deloc ușor de urmărit, mai ales pentru familia artistei.

Karmen recunoaște că și-ar fi dorit ca părinții lui să reușească că urmărească traseul ei în serialul cu pricina până la final, dar e conșientă de faptul că ipostazele în care apărea în ultimele episoade ar fi fost destul de traumatizante pentru ei, chiar dacă nu se întâmplau în viața reală.

Cristi Brancu: Cam cât ti-a crescut ție sufletul când ai văzut-o pe Carmen cu toți actorii ăia mari?

Adrian Minune: Ce să zic, toți copiii mei sunt sângele tatălui lor. Au sângele ăsta albastru, de artiști. Am emoții (n.r- aproape îi dau lacrimile).

Cristi Brancu: Dar eu nu știam că ea poate să fie o actriță atât de bună, jur. O știm de mică, de majoră, că am fost acolo când a făcut 18 ani. Când am văzut-o (n.r- în serial)... m-a impresionat.

Adrian Minune: La ultimul episod noi nu am putut să ne uităm, că deja o răpise... Cine te-a răpit, tata?

Cristi Brancu: Când ai văzut că stătea copilul tău acolo și trăseseră ăia în ea... să sari pe televizor.

Adrian Minune: Da, da. El (n.r- fiul lui Adrian Minune) înjura prin curte.

Karmen Simionescu: Îți dai seama, Cristi, că e traumatizant pentru orice părinte să-și vadă copilul în anumite ipostaze. Eu mi-am dorit foarte mult să mă vadă. Dar vreau să-ți zic că fiind pe platoul de filmare i-am sunat pe Facetime pe amândoi, fiind împușcată. Dar este un subiect pe care din păcate nu-l putem dezbate cu toate detaliile (n.r- nu voia să audă fiica ei). Eu de mică am avut atracția asta față de actorie, mama a fost cu mine la cursuri, s-a ocupat de mine.

Karmen s-a panicat în momentul în care a citit scenariul

Karmen a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să joace într-un serial și nu pentru că nu ar avea talent, ci pentru că era emoționată și se temea că nu se va ridica la nivelul așteptărilor celor care au crezut în ea și care i-au oferit o șansă.

În momentul în care a citit scenariul, fiica lui Adrian Minune s-a speriat puțin, dar nu a avut de gând să renunțe. Deși nu a avut un rol principal, Karmen Simionescu și personajul interpretat de aceasta au rămas cu siguranță în inimile celor de acasă.

“Foarte multe am făcut pentru prima oară. M-am jelit, nu am plâns. A trebuit să joc secvența când tatăl meu din film murea, așa că, ca să o fac cât mai real, a trebuit să mă gândesc la asta și să mă pun în pielea personajului. M-am gândit la ce este cel mai cumplit pe lumea aceasta. Eu zic că asta am reușit pentru prima dată în viața mea. A fost pentru prima oară în viața mea când m-a ținut cineva de gât, când m-a furat cineva, când mi-a pus un sac pe cap. I-am zis chiar mamei în timp ce citeam scenariul.

Am crezut că nu o să fac față, în sensul în care trebuia să primesc un telefon, să diger informația, să vărs pe marginea drumului din cauza șocului și să trec prin tot felul de schimbări de stare. Am zis: “Mamă, cum fac asta?”. M-am pus pe pregătiri din prima secundă în care am primit scenariul. A fost destul de greu, dar de mică mi-am dorit să fac asta, să fiu actriță și să joc într-un film sau serial. Mi s-a și îndeplinit una dintre dorințele mele, m-am văzut pe marele ecran de la cinema, când am văzut premiera pentru sezonul doi”, a spus Karmen, conform Ego.ro.