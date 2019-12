Anda Adam a fost protagonista unei farse puse la cale de Dan Negru pe platourile de filmare pentru Revelion.

Cum a reacționat Anda Adam când a aflat că a fost țepuită de Dan Negru: „Eu nu știam că el fură telefoane”

Artista a avut un mare șoc când a fost sunată și întrebată dacă este adevăart că pleacă din țară. Anda Adam nu a înțeles de unde a plecat acest zvon până nu s-a uitat la telefon și și-a amintit cine a avut acces la telefonul ei ultima oară.

„Eu nu știam că are poanta asta cu furatul telefonului și postatul pe rețelele de socializare mesaje. La un moment dat am vrut să fac și eu o poză cu colegul Velea și a luat Dan telefonul. Se prefăcea că ne face nouă poze și în timpul ăla a postat două mesaje pe Facebook. Imaginează-ți că eu nu am văzut imediat și au început să curgă mesajele. Nu am mai șters mesajele. El nu a mai apucat să intre pe contul oficial unde sunt două milioane de oameni, era ceva nasol dacă posta pe cel oficial. Nu făceam legătura cu mesajele și cu captura de la mine din Facebook.”, a spus Anda Adam la o emisiune tv despre momentul în care a aflat că a picat victima farsei lui Dan Negru.

Pe de altă parte, Dan Capatos a spus că acum colegul lui de trust s-a mai liniștit și că înainte făcea farse mult mai rușinoase.

„După ce mi-a făcut farsa asta, a doua zi am fost numai cu ochii pe el să i-o întorc. Dar este imposibil. El nici măcar nu își ține telefonul la el. Cred că are angajat care îi păzește telefonul. Iar a doua zi i-a făcut farsa asta lui Ruby.”, a mai adăugat Anda Adam.