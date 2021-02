Cum a reacționat Carmen de la Sălciua când a aflat că iubita lui Culiță Sterp e însărcinată! A pus imediat mâna pe telefon: „I-am trimis un mesaj și i-am spus că...”

In articol:

Carmen de la Sălciua a vorbit despre relația cu fostul ei soț, Culiță Sterp. Vedeta, foarte hotărâtă, a spus lucrurilor pe nume! După ce a mărturisit despre infidelitățile lui, Carmen a vorbit și despre perioada de după divorț, când artistul era deja cu Daniela Iliescu, actuala lui iubită.

Carmen de la Sălciua a recunoscut că, la scurt timp după divorț, a intrat într-o nouă relație cu Cosmin, un prieten de familie. Bărbatul îi devenise întâi confident, căruia îi mărturisea clipele grele prin care trece. Artista a explicat faptul că ea a intrat într-o relație imediat după divorț pentru că era vulnerabilă.

„ Toată lumea care nu a știut adevărul a început să lovească în mine, pentru că eu am început să vorbesc cu Cosmin, care are un prieten comun, singurul care știa dedesubturile. Am zis că trebuie să vorbesc cu cineva, pentru că nu-mi doream nici să divorțez, oarecum eram ca prinsă într-un labirint. El credea că o să ne împăcăm, dar când am început să-i povestesc ce e în sufletul meu, atunci probabil a știut și el că nu mai e cale. Eu fiind căzută la pământ, știi cum se zice, că în momentul în care ești jos, dacă vine un om și-ți întinde o mână, tu fiind vulnerabilă. Nu cred că a profitat”, a spus Carmen de la Sălciua, în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen de la Sălciua a mai precizat că ea și Cosmin au rămas prieteni și sunt în relații bune.

Totodată, cântăreața s-a despărțit de Cosmin pentru că încă avea sentimente pentru Culiță Sterp.

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre momentul când a aflat că fostul ei soț, Culiță Sterp, urmează să devină tătic pentru prima dată. Vedeta a mărturisit că este în relații bune atât cu el, cât și cu familia lui. Culiță Sterp și Daniela, iubita lui, urmează să devină părinți pentru prima dată.

„ Am rămas în relații bune. Suntem prieteni, mă înțeleg foarte bine și cu familia lui. Sunt niște oameni foarte de treabă. I-am trimis un mesaj. I-am spus: „felicitări, am auzit că vei fi tătic”. Mi-a zis: „Mulțumesc frumos”. Are alături o fată frumoasă și sper să știe să o prețuiască”, a povestit Carmen de la Sălciua, în fața telespectatorilor.

