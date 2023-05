Cum a reacționat Cătălin Scărlătescu, când Doina Teodoru l-a anunțat că pleacă fără el în vacanță. I-a dezvăluit lui Mihai Morar ce a simțit în acel moment: "Pur și simplu"

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 2 ani. Cei doi amorezi s-au cunoscut pe litoral, mai precis în Vama Veche, și încă de atunci și-au dat seama că au o conexiune puternică. După mai multe întâlniri, cei doi au decis, însă, să-și acorde o șansă și să înceapă o relație.

Totuși, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, cunoscutul bucătar a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu actrița, spunând că apreciază enorm libertatea pe care și-o acordă unul altuia. Așa s-a întâmplat și recent, căci Doina a decis să plece într-o vacanță doar cu prietenele sale, iar iubitul ei nu a avut niciun fel de problemă privind acest lucru, fiind de acord în totalitate cu plecarea partenerei sale.

„Are ea ceva. Pur și simplu e întreagă la cap, tot creierul e acolo. Suntem noi așa, avem o conexiune, atâta tot. E foarte sinceră, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea mea de care am nevoie și eu la fel. Trebuie să îi lași libertate omului. Recent a fost cu fetele în vacanță. Neapărat au nevoie de 4-5 ieșiri de-astea pe an”, a spus Scărlătescu, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Cătălin Scărlătescu, despre separarea de partenera lui, după întoarcerea din America

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format o echipă puternică în show-ul de aventură din America, însă atunci când au revenit în țară, cei doi parteneri au avut nevoie de libertate, separându-se pentru o perioadă, fără a-și da explicații unul altuia.

Revederea, însă, i-a făcut pe cei doi să-și dea seama cât de mult se iubesc.

„Cătălin Scărlătescu: Ce separați, mă, nici nu i-am zis pa, mi-am luat geanta și am plecat. Direct în Vamă. M-a întrebat: <Ce faci?> <Nimic>. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nu am aruncat la pești, doar am pus bețele pe poziție și am stat. Și a venit unu cu barca și zice: <Ce faci?> <Stau>. <Păi nu ai aruncat ăla la pești>. <Și ce? Nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau>. A fost crunt rău de tot. A fost ceva fantastic pentru mine, dar aia cu dormitul... Să nu am eu apă caldă și prosop. Pot să dorm la -20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop. Nu pot fără.

Mihai Morar: Și Doina unde a plecat după?

Cătălin Scărlătescu: Doina a plecat la munte și în Bulgaria. Cred că a fost mai mult de o săptămână.

Mihai Morar: Dar nu ați fost în pericol de a vă despărți?

Cătălin Scărlătescu: Eram deja (n.r- despărțiți). Nu auzi că eu am plecat și am zis că nu mai vreau nimic?

Mihai Morar: Erați despărțiți?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu, era o chestie. Eu nu i-am spus. Ce tensiune, nene? Toată presiunea era acolo. Pur și simplu am fugit și în momentul în care ne-am întors amândoi acasă ne-am uitat unul la altul, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Deci am avut nevoie...

Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când ceva nu îmi convine mă întorc și am plecat. Ce să fac cu cearta? E mai ciudat la mine. Eu, de exemplu, nu am niciodată sentimentul de gelozie, nu îl am, s-a extirpat din cap. Nu pot să înțeleg cum unii oameni acum se iubesc de sunt leșinați și dintr-odată încep să se urască. Cum mama naibii să o urăști când ai iubit-o? Eu nu pot să urăsc, nu am cum. Când nu îmi place ceva, m-am întors și am fugit”, a fost conversația dintre cei doi, în cadrul postcastului.

