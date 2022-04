Cum a reacționat Dani Oțil când a observat că Bendeac nu-și poate lua ochii de la Gabriela Prisăcariu, în timpul unui roast. I-a atras imediat atenția: "Simt acea privire"

In articol:

Gabriela Prisăcariu a vrut să-i facă o surpriză soțului ei, așa că a compus un roast pentru ediția în care Dani Oțil a ocupat scaunul de jurat, la o emisiune de umor.

Totuși, nu doar glumele soției l-au pus pe jar pe prezentatorul TV, ci mai degrabă privirile insistente pe care Mihai Bendeac i le arunca frumoasei blondine, în fața tuturor.

Reacția lui Dani Oțil, după a observat că Bendeac o soarbe din priviri pe Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a stârnit hohote de râs în platou, după roast-ul pe care l-a făcut la adresa soțului ei. Jurații au fost surprinși să vadă ce replici i-a pregătit blondina lui Dani Oțil. O reacție a avut și prezentatorul TV, însă nu referitoare la glumele partenerei sale. Acesta a ținut să-i atragă atenția lui Mihai Bendeac, după ce a văzut că o privește pe Gabriela Prisăcariu destul de insistent:

"Gabriela Prisăcariu: Când am fost cerută de nevastă am zis 'DA', pentru că nu știam ce opțiuni mai am. Una dintre ele era să rămân săracă, cred. Nu sunt aici să spun răutăți despre iubirea vieții mele, și anume fiul meu, Luca Tiago. Despre Dani, însă, oricând. E posibil să mai fac greșeli, să mă mai bâlbâi, așa că dacă se întâmplă asta vă rog să faceți ca Dani: vă uitați la mine de la gât în jos.

Dani Oțil: Mihai! Mihai! Simt!

Mihai Bendeac: Că ce?

Dani Oțil: Simt acea privire!

Mihai Bendeac: Păi ne-a invitat!

Dani Oțil: Uită-te părintește!

Mihai Bendeac: Promit că mă uit doar în sus!", a fost discuția dintre Dani Oțil și Mihai Bendeac.

Gabriela Prisăcariu, replică tăioasă la adresa Mihaelei Rădulescu

Dani Oțil nu a fost singurul vizat de glumele soției sale. Gabriela Prisăcariu a ținut să facă o remarcă dură și la adresa fostei iubite a prezentatorului TV, Mihaela Rădulescu: "Primul invitat la nuntă, pe listă, a fost Ristei. Este adevărat. Nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani… Scuze, bunica lui Dani s-a mutat la Monaco. Soacră-mea, am vrut să zic. Soacra mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață, când te însori, este să treci pe listă lăutarii.", a spus Gabriela Prisăcariu.

