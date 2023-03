Cum a reacționat fiica cea mare a lui Vasilică Ceterașu atunci când și-a văzut pentru prima dată frățiorii. Micuța și-a uimit chiar și părinții: „Îi tot spuneam pe drum că sunt mici”

In articol:

Vasilică Ceterașu și soția acestuia, Amalia, sunt unii dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți artiști din industria muzicală. În urmă cu câteva zile, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară, dar de această dată de gemeni. Dacă până acum la toate ecografiile pe care partenera de viață a artistului le-a făcut a reieșit faptul că va aduce pe lume două fete, mare a fost mirarea atunci când lucrurile au luat cu totul o altă

întorsătură. Amalia a adus pe lume doi băieți frumoși, cu care cântărețul se mândrește de câte ori are ocazia.

Citește și: Cântăreț celebru de muzică populară, prins de nevastă pe Tinder! Bărbatul, dat de gol în direct: ”Am crezut că e un fel de Instagram”

Cât timp soția lui era în sala de nașteri, Vasilică Ceterașu era în mall, la locul de joacă, alături de primul lui copil. Imediat după ce soția lui a născut și a fost dusă în sala de terapie intensivă, bărbatul a mers împreună cu Selena pentru ca aceasta să își cunoască frățiorii. Reacția pe care a avut-o fetița cântărețului l-a surprins de-a binelea chiar și pe tatăl ei:

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente între Simina Loica și Alex Bobicioiu. Motivul pentru care fanii s-au speriat: „Prima bătaie”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

„Am luat-o pe Selena, pe fiica noastră și am plecat și noi spre clinică, însă când am ajuns, deja m-au anunțat că intră în operație. Am dus-o pe Selena la un spațiu de joacă dintr-un mall, am lăsat-o acolo, iar eu m-am întors să o văd pe Amalia care deja născuse între timp. Am intrat pe salon, am văzut bebelușii, ea plângea foarte tare de emoții. Acum este bine, mai trebuie să stea 3-4 zile în spital. Pe Amalia au dus-o la terapie intensivă după operație, iar eu m-am întors la spațiul de joacă să o iau pe Selena și să o aduc la clinică ca să-și cunoască frățiorii. Îi tot spuneam pe drum că sunt mici, că sunt foarte frumoși, iar când i-a văzut s-a uitat la ei și a zis: «Nu sunt frumoși, zici că sunt doi șoricei, eu sunt frumoasă, eu sunt o prințesă», a început deja cu gelozii.”, a declarat cântărețul, potrivit Fanatik.

Vasilică Ceterașu alături de soția și fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Vasilica Ceterasu si sotia lui si-au dus fetita la medic: "I-am facut..."

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

Vasilică Ceteraşu, despre rolul de tătic

De când a devenit tată pentru a doua oară, Vasilică Ceterașu este tot timpul pe drumuri și asta din cauză ca a fost nevoit să schimbe absolut toate lucrurile roz pe care le-au cumpărat înainte de naștere. Cu umor, artistul povestește că acum abia reușește să-și tragă sufletul între montat pătuțuri, spălat lenjerii sau dat cu aspiratorul.

„Am cumpărat toate lucrurile pe roz, pătuțuri, lenjerii pentru pătuț roz, păturica, body-uri, suzete…totul roz. Amalia și-a făcut un bagaj, a spălat tot, le-a dezinfectat și le-a pregătit să le ducă cu ea la clinică. Acum am fost să schimb tot, am cumpărat din nou toate lucrurile pe albastru, urmează să le bag la spălat, le pregătesc și le duc pe acestea la clinică. De când a născut Amalia cred că am dormit doar vreo trei ore, am fost numai pe drumuri, chiar acum merg să schimb lenjeriile de pe pătuțuri și să le pun pe cele albastre. Îi pregătesc soției alt bagaj cu care să scoată copiii din spital, trebuie să bag toate lucrurile la spălat, la uscat. Noi acum recent ne-am mutat într-o casă nouă la Baia Mare și mai sunt chestii de terminat, mai am să dau cu aspiratorul și să pun totul la punct.”, a mai adăugat acesta.