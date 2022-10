Cum a reacționat iubita lui Iancu Sterp, după ce a aflat ce s-a spus despre ea în podcast: „A întors telefonul, tocmai avea 40 de apeluri”

In articol:

Iancu Sterp și-a căutat iubirea la TV, a frânt inimile multor domnișoare care-și doreau să-i atragă atenția, dar, în cele din urmă, s-a întors tot la prima lui dragoste.

Denisa este tânăra care l-a cucerit pe vremea când era doar un adolescent, iar de atunci, fără să spună nimănui, gândul i-a fost mereu la ea.

Are sau nu Iancu Sterp o iubită geloasă?

Așa se face că de ceva vreme, cei doi s-au reîntâlnit și nu s-au mai despărțit, formând acum unul dintre cele mai îndrăgite cupluri.

Deși ea preferă discreția și se ține departe de lumina reflectoarelor, fiul cel mic al familiei Sterp este din ce în ce mai prezent în fața publicului, oferind tot felul de detalii despre viața sa.

Acum, alături de fratele său, a fost invitat în podcast-ul găzduit de Cătălin Măruță, acolo unde ambii au vorbit despre Denisa, noua membră a familiei lor.

Primul care a luat cuvântul a fost Iancu cel îndrăgostit. Fostul concurent de la Kanal D spune că acum trăiește viața la care a visat mereu având-o pe Denisa aproape.

Însă, în caz că lucrurile nu se așezau așa în viața sa amoroasă, atunci cu siguranță cel mai mare regret al său ar fi fostul că destinul nu i-a dat o șansă

la fericire alături de prima și marea lui iubire.

”N-am absolut niciun regret. Aveam un regret dacă nu era să fiu cu Denisa, fata cu care sunt acum. Știam că trebuia să fim și nu s-a întâmplat, asta ar fi fost un regret”, a spus Iancu Sterp ”Acasă la Măruță”.

După o asemenea declarație, așa cum era de așteptat, Măruță a vrut să audă tare și răspicat dacă Iancu se declară un bărbat complet amorezat. Bifând, însă, și un subiect mai puțin știut despre iubita tânărului.

”Te-ai îndrăgostit tare, nu? Denisa e și geloasă, nu?”, a întrebat Cătălin Măruță.

La o astfel de curiozitate, Culiță, ca frate mai mare, a luat primul cuvântul. Pentru că și el are o iubită acasă, dar și pentru că este plecat mult timp, uneori chiar alături de fratele său, deci ducând aceeași viață, manelistul spune că Denisa chiar i-a intrat la inimă.

Din punctul său de vedere, iubita lui Iancu este ceea ce trebuie, o fată liniștită și deloc agasantă, gelozia fiind și în cazul ei, ca în cazul multora, spune Culiță, în doze normale.

Spusele cântărețului au fost imediat susținute de amorezatul familiei, care a ținut să sublinieze că iubita sa nu este deloc geloasă și nu este genul care să își dorească să dețină controlul într-o relație.

Însă, în timp ce el o punea pe un piedestal pe tânără, notificările primite pe telefon ar fi putut spune altceva, dacă e să ne luăm după înțepăturile pe care Cătălin Măruță le-a pus în scenă, fiind un fin observator al micilor detalii care fac diferența.

”Culiță Sterp:- Nu, nu neapărat, ca orice fată. Nu e exagerată, să știi că îmi place de ea. Am ieșit cu ea de multe ori. Să știi că am observat, noi am tot fost plecați amândoi, alta te sună frate din 5 în 5 minute.

Iancu Sterp:- Nu, nu e genul.

Cătălin Măruță:- Am văzut că a întors telefonul, tocmai avea 40 de apeluri, în timp ce spunea nu, nu, nu e geloasă...”, a fost dialogul celor trei bărbați.